Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye tehdit sökmez

Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR-Uğur AYDIN-Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de yaptığı konuşmada ABD'yi eleştirerek, "ABD, stratejik ortağı olan Türkiye'ye sırtını dönüyorsa kusura bakmasın ve bu Türkiye'yi bir tane papaza değişiyorsa kusura bakmasın. Stratejik ortağına bu şekilde davranan ABD bizleri rahatsız etmiştir, bizi üzmüştür. Bizi tehditle bir yere çekmeye kalkan kusura bakmasın. Öyle Türkiye'ye tehdit sökmez. Biz hukuk devletiyiz, hukuk devleti olarak da hukukun dışına asla çıkmayız. Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da sel felaketinin yaşandığı bölgedeki incelemelerinin ardından helikopterle Rize'ye geldi. Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısı öncesinde İsmail Kahraman Kültür Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimleriyle birlikte Türkiye'de bir devrin kapandığını ve yeni bir dönemin başladığını söyledi. Erdoğan, "Artık parlamenter demokrasi Türkiye'de bitti. Parlamenter demokrasinin yerine başkanlık sistemi ikame edildi. Bunun kararını kim verdi? Siz verdiniz siz ve sizinle beraber bu verdiğiniz kararla şimdi bu yolda yürüyoruz ve bu kardeşinizi başkan seçmek suretiyle, artık yeni bir dönemin adımlarını çok daha farklı atacağız ve Türkiye'mizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine farklı bir şekilde inşallah çıkaracağız. Kardeşlerim çok şeyler yapmamız gerekiyor ve bu konuda inancımız tam. Allah'ın izniyle bu yolda, imanımız var, bu yolda kararlılığımız var. Kimse bizi bu yolda durduramaz. Yeter ki siz arkamızda durun, yeter ki siz yanımızda durun, gerisine karışmayın. Şimdi ben kardeşlerime diyorum ki mekanınız muhakkak olsun, hele Rizeliye mekan yakışır, mekan. Mekansızlık değil. Sizler inşallah o mekanların sahibi olarak, o mekanları sağlam tutacaksınız ve yolumuza da emin adımlarla ilerleyeceğiz. Sizler bu kararı 24 Haziran'da verdiniz, yolumuzu açtınız. Şimdi bize de çalışmak düşüyor. Çok çalışacağız, çok çalışıyoruz. Bakanlarımızı tayin ettik, bakan yardımcıları atıyoruz. Şimdi kurum, politika kurulları bunların çalışmalarını yapıyoruz, ofislerimizi, başkanlarımızı, bir taraftan bunları atadık, atıyoruz ve yeni bir Türkiye kuruyoruz. Bu bize nasip oldu, bu görevi bize verdiniz ve biz de bu göreve layık olacağız. İnşallah tarih 24 Haziran'ı böyle kaydedecek. Ama bunun mimarı sizsiniz ve bunun mimarları olarak sizler anılacaksınız ve bizler de bu yolda emin adımlarla yürüyeceğiz" dedi.

'ABD, TÜRKİYE'YE SIRTINI DÖNÜYORSA KUSURA BAKMASIN'

Konuşmasına ABD'yi eleştirerek devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye tehdidin sökmeyeceğini belirterek şöyle konuştu:

"Son zamanlarda bir şeyler oluyor, yani ABD, stratejik ortağı olan Türkiye'ye, 81 milyonluk Türkiye'ye sırtını dönüyorsa, kusura bakmasın ve bu Türkiye'yi bir tane papaza değişiyorsa kusura bakmasın. Biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Biz stratejik ortağız, stratejik ortağına bu şekilde davranan ABD bizleri rahatsız etmiştir, bizi üzmüştür. Dolayısıyla böyle bizi tehditle bir yere çekmeye kalkan kusura bakmasın. Öyle Türkiye'ye tehdit sökmez. Biz hukuk devletiyiz, hukuk devleti olarak da hukukun dışına asla çıkmayız. Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var. Böyle yürüdük biz bu yolda, böyle yürüyeceğiz. Biz buraya gelirken IMF'ye bizim 23.5 milyar dolar borcumuz vardı. Ne yaptık, sıfırladık mı? Sıfırladık. Merkez Bankası'nda 27.5 milyar dolar döviz rezervimiz vardı. Başbakanlığım döneminde bunu 136 milyar dolara kadar çıkardık mı? Çıkardık. Ha şimdi düşmüş 102'ye, düşebilir. Tekrar çıkar, kazanan da biziz eyvallah harcayan da biziz. Biz bunları daha iyi noktaya getiririz. Bunlardan dolayı hiçbir endişemiz yok. Yeter ki sizler gibi, benim kardeşlerim olsun. Yeter ki sizler gibi inançlı bir milletim olsun, azimli bir milletim olsun, kararlı bir milletim olsun. Çalışır, üretir ve dünya pazarlarına da gireriz."

'DAHA ÇOK ÜRETECEĞİZ DAHA ÇOK KAZANACAĞIZ'

Erdoğan, Türkiye'nin bütün sanayi alanlarında artık tüketen olmaktan çıkıp üreten konuma geldiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her alanda biz neler yaptık? Savunma sanayinde göreve geldiğimizde biz yüzde 25'ini üretiyorduk ama şimdi savunma sanayinde yüzde 65'ini üretiyoruz. Nereden nereye. ABD bize insansız hava aracı vermiyordu. Ne oldu, şimdi biz yapıyoruz. Bak komşu işte bunlar malum stratejik ortak ya, bizi şimdi ev sahibi yaptı, İHA sahibi yaptı. Şimdi silahlı İHA'ları da üretiyoruz. Daha neler yapacağız neler. Şimdi bütün bunlarla beraber elhamdülillah savunma sanayinde tüm bunların yanında, bütün alanlarda Türkiye artık bir sıçramanın peşinde. Otomotiv sektöründe, bunun yanında bütün sanayi dallarında artık üreten bir Türkiye var. Biz tüketen olmanın yanında şimdi bunun yarışı içerisindeyiz. Daha çok üreteceğiz, daha çok kazanacağız. Hiç merak etmeyin, hiç endişe etmeyin. Eğitimde, sağlıkta adalette, emniyette, enerjide, dış politikada, ulaşımda çok daha güzel şeyler olacak. Şimdi biliyorsunuz Rize-Artvin Havalimanı'nı da yapıyoruz. Yakın zamanda havalimanımız da bitecek. Böylece hem Artvin hem Rize, havalimanı olarak da orayı kullanılır hale gelecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.