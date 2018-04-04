ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...
Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...
İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın
AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?
Trump: Çin'le ticaret savaşında değiliz, bizim aptallar o savaşı uzun yıllar evvel kaybetti
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Adana'da mide bulandıran olay! Polis ekipleri gözlerine inanamadı
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: Göl havzası büyük bir tehdit altında
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
WhatsApp'ta yeni özellik! Artık çok kolay...
Güçlü bir OnePlus'a hazır olun! OnePlus 6'nın özellikleri sızdırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum