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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üçlü Zirve) Birinciyi Soçi'de yaptık, ikinciyi burada, şimdi üçüncüyü de Tahran'da yapacağız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 16:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üçlü Zirve) Birinciyi Soçi'de yaptık, ikinciyi burada, şimdi üçüncüyü de Tahran'da yapacağız."

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