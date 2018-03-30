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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Dışişleri Bakanını kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 15:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

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