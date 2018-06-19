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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkede yasak olan tek şey terör (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 20:14 | Son Güncelleme

KANDİLİ BAŞLARINA YIKARIZ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kandil'de başlatılan operasyonla ilgili olarak "Kandil'i bölücü terör örgütünün başına yıktık, yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkede yasak olan tek şey terör (2)

KANDİLİ BAŞLARINA YIKARIZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kandil'de başlatılan operasyonla ilgili olarak "Kandil'i bölücü terör örgütünün başına yıktık, yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz" dedi.
Adana'da Uğur Mumcu Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kente 6'ncı kez geldiğini belirterek, Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'yi eleştirdi. Erdoğan, "Yazın sıcağına, kışın soğuğuna aldırmadan milletimizi bağrımıza basıyoruz. Son 4 senede Adana'ya 6 kez geldim. Bay Muharrem, Bay Kemal kaç kere gelmiş? Bizde aşk var, biz size sevdalıyız. 16 yılda Adana'ya 41 katrilyon yatırım yaptık. Laf değil laf. Bay Muharrem ne diyecek, Bay Kemal ne diyecek; ne yaptın diyecek. Ah CHP'ye gönül veren kardeşlerim marifet iltifata tabidir. Bol bol yalan konuşanlarla mı bu ülkede mesafe alacağız?" dedi. Muhalefetin şehir hastanelerini karalamaya çalıştığını belirten Erdoğan şöyle devam etti:
'BİR MİLYON 300 BİN KİŞİYE MONTAJ DİYORLAR'
"Bay Muharrem sıkıntın olduğunda doğru buraya. Nereden nereye ne rezillikler yaşadık. Şimdi şehir hastanesi ile Adana'da tavan yaptık. Çıkmış adaylardan biri diyor ki 'Bu şehir hastanelerini nasıl işleteceksiniz?' Önce bu bayana sormak lazım sen neden çıktın bu yola. Bizim ulaştığımız yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. İnce, şehir hastanelerini kapatmaktan söz ediyor. Lüks görüyorlar, çok görüyorlar. Yalan haberler üzerinden şehir hastanelerimizi karalamaya çalışıyorlar. 24 Haziran'da bunlara bir ders verelim. 'Ne gerek var' diyorlar yüksek hızlı trene. Sen öyle yatırımlar yapacaksın ki halkım bunlardan istifa etsin. Bunlar hala benim milletimi kağnı ile taşıyacaklar. Bunlar da batılı modern bir dünya yok. Bu dönemi değiştiriyoruz. Sandıktan çıkamayacaklarını anlayınca mızıkçılık yapıyorlar. 1 milyon 300 bin kişiye montaj diyorlar."
'KANDİL'DE NE İŞİNİZ VAR DİYORLAR'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil'de başlatılan operasyonada değinerek, "Afrin'de Cerablus'ta Kandil'de ne işiniz var diyorlar. Biz Afrin'e de Kandil'e de gireriz. Biz Kandil'i bölücü terör örgütünün başına yıktık, yıkıyoruz, yıkmaya devam edeceğiz. Uçaklarımızla onları bombaladık. Kendi paşa keyfi için Mehmetçiklerimizin morali bozuyor. Kandil'e operasyonu durdurmaya çalışıyorlar. Biz terör bataklıklarını kuruttukça bunları telefonun diğer ucundaki efendileriyle beraber bir kaygı sarıyor. Yıkmaktan başka hiçbir vizyonu olmayan yıkım ekibinden hiçbir şey olmaz. Biz yıkmanın değil, yeni eserler kazandırmanın peşindeyiz. Terörün belini kırmanın derdindeyiz. Bay Muharrem Niğde'ye geliyor, sırf Pensilvanya'yı incitmemek için şehit Halisdemir'in kabrine dahi uğrayamıyor, kabri başında dua edemiyor." diye konuştu.

Nuri PİR-Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkede yasak olan tek şey terör (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkede yasak olan tek şey terör (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkede yasak olan tek şey terör (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkede yasak olan tek şey terör (2)

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