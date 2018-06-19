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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkede yasak olan tek şey terör (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 23:30 | Son Güncelleme

ADANA'DAN AYRILDI Uğur Mumcu Meydanı'nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Çukurova'da faaliyet gösteren sanayici ve iş insanlarıyla akşam yemeğinde buluştu.

ADANA'DAN AYRILDI
Uğur Mumcu Meydanı'nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Çukurova'da faaliyet gösteren sanayici ve iş insanlarıyla akşam yemeğinde buluştu. Kentteki bir otelde iş insanlarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinliğin ardından havayolu ile Adana'dan ayrıldı.

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