Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkede yasak olan tek şey terör (3)

ADANA'DAN AYRILDI

Uğur Mumcu Meydanı'nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Çukurova'da faaliyet gösteren sanayici ve iş insanlarıyla akşam yemeğinde buluştu. Kentteki bir otelde iş insanlarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinliğin ardından havayolu ile Adana'dan ayrıldı.

