Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkede yasak olan tek şey terör 

Gülay KUYUCU- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Van'da yaptığı konuşmada, ülkede yasak olan tek şeyin terör olduğunu belirterek, "Biz kimsenin, ne pahasına olursa olsun, Türkiye'yi yeniden terör batağına sürüklemesine izin vermeyeceğiz. Arkasını eli kanlı katillere dayandırarak demokrasi nutukları çekenler, olsa olsa terörist yardakçısı olur. Suriye'de yaşananlar ortada. Bölgede emperyal amaçları olan ülkelerin etekleri altına girip, kantonculuk yapanlar, derslerini birer birer alıyorlar. Dün Suriye halkına zulüm ederek, kendilerine terör koridoru oluşturanlara, Fırat Kalkanı ve Afrin'de derslerini vermiştik. Şimdi de Münbiç'te veriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da partisinin Cumhurriyet Caddesi Beşyol Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuştu. Mitinge gelen kalabalığı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ı bir başka gördüğünü söyledi. Van'ın dünya markası olmaya doğru gittiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her karışı evliyaların, gönül insanlarının manevi izleriyle bezeli Van, burada türbesi, makamı, izi olan büyüklerimizin aziz hatıralarını bağrında yaşatan Van, gölüyle, kaleleriyle, şelaleleriyle, kahvaltısıyla dünya markası olmaya ilerleyen Van, bir asır önce özgürlüğünü, canı-kanı pahasına kazanan Van; depremlerle, terör saldırılarıyla sarsılmayan, daima dimdik ayakta kalmayı başaran Van, bugün bir kez daha senin tertemiz kalbine geldim. Bugün bir kez daha sizlerle muhabbete geldim, sizleri gönülden selamlıyorum" diye konuştu.

'BİZ HİZMET; ONLAR KAN, KİN SİYASETİ YAPTILAR'

Van'a yaptıkları hizmetleri anlatırken, kente ait bir türkünün 'Bu dağda maral gezer/ Zülfünü tarar gezer/ Dağ bizim maral bizim/ Avcı burada ne gezer' sözlerini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristleri, haramzadeleri, kendi halkının kanına susamış vampirleri bu dağlarda gezdirmeyeceklerini belirterek, şöyle dedi:

"Van bizim, Vanlı bizim. Biz burada teröristleri, haramzadeleri, kendi halkının kanına susamış vampirleri gezdirmeyiz. Büyükşehir Belediyesi bu terör örgütünün güdümündeki partide değil miydi? Bu belediyenin size doğru dürüst bir hizmeti oldu mu? Van depreminde bina kalıntılarının altında ilk belediye kalmıştı. O gece buradaydım. Tüm kurumlarımızı seferber ettik. Van'ı yeniden ayağa kaldırdık. Sadece depremde Van'a 16 katrilyon harcadık. Terör örgütünün yanaşmaları ne yaptı? Hizmet için kullanılması gereken parayı ne yaptı? Kandil'e gönderdi. Örgüte teslim etti. Şu anda Van'da valimiz belediye başkanlığı görevini yürütüyor mu? Belediye hizmetlerinden memnun musunuz? Farkımız bu. Yollar pırıl pırıl, daha iyi olacak. İstanbul'da Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı ne ise Van'da da o olacak. Biz hizmet siyaseti; onlar kan, kin, istismar siyaseti yaptılar. 24 Haziran, ülkemizin tamamı gibi Van'ımız için de bir dönüm noktası olacak."

'VAN, TERÖRDEN ÇOK ÇEKTİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hizmetin, projenin, yatırımın sadece adını anmakla kalmadıklarını, bunu 16 yıldır yaptıkları hizmetlerle gösterdiklerini söyledi. Terör örgütleri yüzünden Van'ın Vanlıların çok çektiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden en çok etkilenen ilçe olan Erciş'e yapılan yatırımları da ekrandan gösterdi. Van'a 26 katrilyon yatırım yaptıklarını, bunun 16 katrilyonunun sadece depremde harcandığını anlatan Erdoğan, "Biz size âşığız, Van'ı seviyoruz, Van'ı bir kenara koymadık. Devamlı hizmet. Şimdi Edremit'e bakıyorum. Güzelliğe bak, adeta modern bir batı şehri. Erciş, aynı bir batı şehri. Eğitime 8 bin 758 yeni derslik kazandırdık. Van'a 448 trilyon eğitim yatırımı yaptık. Yaptığımız yatırımlarla Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ni büyüttük. 7 bin 500 kişi kapasiteli yurt yaptık. Biz buyuz, bizde laf yok, icraat var. Erciş'teki cami bitti, şimdi etrafındaki dükkanlar, ofisler yapılıyor. Allah'a hamdolsun, depremde söz vermiştim. İşte şimdi bunlar oluyor. Erciş'e girerken konutlar nasıl? Muhteşem. Adeta yeni bir şehir inşa ettik. Çalışacağız, gayret edeceğiz. Durmak yok yola devam. Van'a gördüğünüz gibi bir de 5 bin seyirci kapasiteli spor salonu yaptık. Kızınız Nur Tarar'ın ismini verdiğimiz salon nasıl?" dedi.

KIZ ÇOCUĞU FENALIK GEÇİRİNCE KONUŞMASINA ARA VERDİ

Erdoğan miting sırasında bir kız çocuğunun fenalık geçirmesi üzerine konuşmasına bir süre ara verdi. Çocuğa yardım etmesi için korumalarını yönlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK ne yapıyor? Yakıyor, yıkıyor. Onlar yıkım ekibi; biz yapım ekibiyiz. Onlar yıkar, yakar; biz yaparız. Kardeşlerim Erciş'te kentsel dönüşüm yoluyla 65 trilyonluk yatırım olan dükkan ve ofis inşa ettik. İnşallah hizmete sunacağız. Van Çevre Yolu 23 kilometre uzunluğunda 150 trilyon maliyeti olan bir yatırım. En kısa sürede Van Çevre Yolu'nu sizlerin hizmetinize sunacağız. Van Gölü kenarına gemi inşa alanı kurduk. 2 büyük feribot inşa ediliyor. 50 vagon kapasiteli vagonlardan Sultan Alparslan ocak ayında hizmete girdi. İdris-i Bitlis'i bu ayın sonunda suya indiriliyor. Tatvan-Van feribot iskelelerini yenileyip, bağlantı yolunu yapıyoruz. Van-Kapıköy demir yolunu modernize ediyoruz. Ferit Melen Havalimanı'nı tekrar ele alıp, yeniledik. 2013 yılında 114 bin olan yolcu trafiği, 2017 yılında 1 milyon 665 bine ulaştı. Biz buyuz. Van'ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacı için Morgedik Barajı'nı inşa ettik. Bunu biz yaptık, belediye yapmadı. Aslında Büyükşehir Belediyesi'nin görevi, içme suyunu temin etmektir. Bunların derdi terör; vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak değil. Ben seçildiğim zaman İstanbul susuzdu. Belediyeyi CHP'den aldım, su yoktu. 180 kilometreden İstanbul'a su getirdim. O gündür bu gündür İstanbul'da su sorunu yok. Biz buyuz."

'VAN'A YATIRIMCI ÇEKECEĞİZ'

Son yıllarda Van'a gelen İranlı turistlere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentin potansiyelinin çok büyük olduğunu belirterek, "Van'da hangi proje hayata geçirilirse iş yapar. Bunun için Van'a yatırımcı çekeceğiz. Özellikle turizm sektöründe yatırımcı çekeceğiz. Geçenlerde turizmcilerle bir araya geldim. Van, İran'dan gelen turistlere cevap veremiyor. Burada yapacağımız otellerle İranlı turistlere ev sahipliği yapacağız. Gelirken caddede İranlı kardeşlerimizi gördüm. Bunlar buraya hareketlilik getiriyor. Bunu da başaracağız. Teşviklerle üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Ama girişimcilerin buraya gelmesi için bir şarta ihtiyaç var; huzur. Terörden, teröristten korkmayacağız. Teröristlere 24 Haziran'da demokrasi ile ders vermeye hazır mıyız? Huzurun olmadığı bir yere kimse risk alıp gelmiyor. Dolayısıyla istihdam olmuyor" diye konuştu.

'CHP'NİN AĞZINDAN TERÖRLE MÜCADELE DUYDUNUZ MU?'

CHP ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Erdoğan, "CHP ağzında, diğerlerinin ağzında terörle mücadele duydunuz mu? Onların böyle bir derdi yok. Bu bizim derdimiz. Yeri geldi bize karşı PKK, FETÖ ve DEAŞ'ı kullandılar. Hamdolsun hepsinin de üstesinden geldik, şimdi bu güzel iklimi kalıcı kılma zamanıdır. Hedeflerimize birlikte yürüyelim. İnşallah önümüzdeki dönemde bu işi hep birlikte başaracağız" dedi.

"Bu defa Van'ı çok farklı gördüm. İnşallah Van 24 Haziran'da küllerinden doğacak, yeniden bir destan yazacak" diye sözlerini sürdüren Erdoğan, şunları kaydetti:

"2 hafta önce Diyarbakır'daydım. Orada da farklı bir iklim vardı. Bizim tek bir amacımız var; 81 milyon vatandaşımızla birlikte sizlere hizmet etmektir. Siz benim kardeşlerimsiniz. Türk, Kürt, Arap, Çerkez olmanız, bunlar beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren; 'Beni yaratan Allah sizleri de yarattı', beni ilgilendiren bu. Onun için Yaradan'ı, yaratılandan ötürü seviyorum. Sevmemek mümkün mü? Ölçü; Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Roman olmak değil. Seveceğiz, hem seveceğiz hem sevileceğiz. Demokraside, ekonomide Van'la birlikte Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ülkesi haline getirmek için çalışıyoruz. Birileri çıkıyor geçmiştekileri şimdiki gibi anlatıyor. Van ekonomide 3-5, 10 kat ileri gitmiş. Anne ve babalarınıza bunu sorun. 15 yıl önce bu Van nasıldı? Peki bunu kim yaptı? Biz yaptık. Demokraside haklardan 15 yıl önceki seviyede kalması mümkün mü? İnsanlar baskı görüyor, zulme uğruyordu. Böyle bir şey var mı? İnkar politikalarını, asimilasyonu biz kaldırdık. Hangi Kürt, Kürt olduğu için dışlanıyor. Böyle bir baskıyı kabul etmemiz mümkün değil. Varsa böyle bir terbiyesizlik, yapan karşısında bizi bulur."

Terör örgütü PKK'nın desteklediği partinin anneleri Diyarbakır Belediyesi önünde ağlattığını, o annelerin çocuklarının Kandil'e gönderildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir baba olarak o acıları dinlediğini söyledi. Buna asla müsaade etmeyeceklerini de belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"PKK'nın desteklediği parti, o anneleri Diyarbakır Belediyesi önünde hüngür hüngür ağlatmadılar mı? Çocuklarını Kandil'e gönderdiler. Bana geldiler, konuştuk. Bir baba olarak acılarını dinledim. Onlar Kandil'e götürürler, bizler de anne-babalara teslim etme mücadelesini veriyoruz. Bu ülkede bütün vatandaşlarımız, birinci sınıf vatandaştır. Biz devlet zulmünü ortadan kaldırdık. Bir dönem, bölücü terör örgütü Kürt kardeşlerimize adeta kan kusturdular. Kürt kardeşlerimizin beklentilerini karşılamak için tarihi reformlar yaptık. Akan kanı durdurmak için tarihi bir adım attık. Biz ne kadar iyi niyetle adım attıysak, onlar alçakça karşılık verdi. Şimdi devran değişti."

'TERÖR BATAĞINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Perşembe ve cuma günü televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:

"Özgürlüklerden taviz yok. Geriye dönüş asla söz konusu değil. Ağızlarında demokrasi kelimesini bırakmayanlar, ellerine fırsat geçtiğinde nasıl dünyanın en zalim insanları olduğunu gördünüz. Her fırsatta Kürtlerin haklarını yiyerek sizleri istismar edenler, arkada yemedikleri halt bırakmadılar. Bunu Van'da, Siirt'te, Bitlis'te, Diyarbakır'da gördüm. Şimdi Diyarbakır'a gittiğimde o güzelliği gördüm. Daha da iyi olacak. Milletimizin tamamı gibi sizin de hak ve özgürlüğünüzde hiçbir sorun yok. Dilinizi, inancınızı her yerde yerine getirebiliyor musunuz? Kılık kıyafetinize karışan var mı? İşte 'kılık kıyafete karışıyorlar', işte burada herkes var. Karışamaz kimse. Eğitimden sağlığa, sosyal yardımlara kadar bölgemizi Türkiye ortalamasından aşağı koymadık.

Bu ülkede yasak olan tek şey var; o da terördür. Biz kimsenin, ne pahasına olursa olsun, Türkiye'yi yeniden terör batağına sürüklemesine izin vermeyeceğiz. Arkasını eli kanlı katillere dayandırarak demokrasi nutukları çekenler, olsa olsa terörist yardakçısı olur. Suriye'de yaşananlar ortada. Bölgede emperyal amaçları olan ülkelerin etekleri altına girip, kantonculuk yapanlar, derslerini birer birer alıyorlar. Dün Suriye halkına zulüm ederek, kendilerine terör koridoru oluşturanlara, Fırat Kalkanı ve Afrin'de derslerini vermiştik. Şimdi de Münbiç'te veriyoruz."