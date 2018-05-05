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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkenin ve milletin geleceği için tek bir proje dahi ortaya koyamayanlar, bakıyorsunuz seçimlerde eski Türkiye'yi geri getirmekten, eski sisteme geri dönmekten bahsediyorlar. İkballerini ve koltuklarını eski köhne sistemin boşlukla

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 19:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkenin ve milletin geleceği için tek bir proje dahi ortaya koyamayanlar, bakıyorsunuz seçimlerde eski Türkiye'yi geri getirmekten, eski sisteme geri dönmekten bahsediyorlar. İkballerini ve koltuklarını eski köhne sistemin boşluklarına borçlu bu kesimler, milleti mümeyyiz olarak görmüyor ancak bilmiyorlar eski hal muhal, yeni hal bunlar için ya izmihlal."


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