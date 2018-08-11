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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ünye'de incelemede bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.08.2018 14:53 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'nun Ünye ilçesinde sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü'nde incelemelerde bulundu - Başkan Erdoğan: - "(Yıkılan Cevizdere Köprüsü) Hedefimiz Karayolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte bu köprüyü 3-4 ay içinde bitirmek" - "Bundan aldığımız ibretle, dersle süratle diğer yerlerde de bu tür olayların yaşanmaması için başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere, diğer ilçe belediyelerimiz ve ilgili Bakanlıklarımız müşterek çalışmalarla Karadenizimiz'de bu tedbirleri de almış olacağız" - "Fındık noktasında bazı hasarlar meydana geldi. Bu hasar tespit çalışmalarını Valilik riyasetinde yürütüyoruz. Bu konuda kimsenin bir rahatsızlığı olmasın. Bu hasar tespit çalışmalarıyla birlikte neyse bunun neticesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunları ödeyecek zenginlik ve kabiliyettedir"

ORDU (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'nun Ünye ilçesinde sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü'nde incelemelerde bulunarak, "Hedefimiz Karayolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte bu köprüyü 3-4 ay içinde bitirmek." dedi.

Rize'den Ünye'ye gelen Erdoğan, Ordu Limanı'na inmeden önce sel felaketinin yaşandığı Ünye ilçesinde ve yıkılan köprü üzerinde helikopterle tur attı.

Başkan Erdoğan, daha sonra Cevizdere Köprüsü’ne geldi. Beraberindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile köprüde incelemelerde bulundu.

Erdoğan, köprüde devam eden yıkım çalışmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan ile Vali Yavuz'dan detaylı bilgi aldı.

Başkan Erdoğan, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşan sel felaketinden sonra ilgili bakanların, valiliğin, milletvekillerinin, büyükşehir belediye başkanlarının, ilçe belediye başkanlarının hemen çalışmalara başladığını belirtti.

- "Bölgeye Devlet Su İşleri'ni de sokacağız"

Kurumların birlikte yaptıkları çalışmalarla temizleme çalışmalarında belli bir noktaya geldiğini ama henüz işin bitmiş vaziyette olmadığını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle Karadeniz Sahil Yolu'na eş buradaki köprünün yıkımı büyük oranda tamamlandı. Bu köprü 1960'ta yapılmış bir köprü. Bu köprü 1960’ta modern usullerle, kazıklama sistemi ile yapılmış bir köprü değil. Pabuçlama sistemiyle yapılmış bir köprü. Gelen bu sel köprünün altını oymak suretiyle maalesef bu köprüdeki bütün takviyeleri çökertti. Bunun neticesinde köprü bu hale geldi. Bütün bu noktada bizim tesellimiz bir kardeşimizin ölümü dışında başka ölüm yok. Allah göstermesin çok daha farklı ölüm haberleri alabilirdik. Yaralı kardeşlerimizin tedavileri yapılıyor. Önce köprünün ihalesini yapacağız. Hedefimiz Karayolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte bu köprüyü 3-4 ay içinde bitirmek. Bunun dışında malum 8 civarında küçük köprüler var. Bunları Ulaştırma ve Altyapı Bakalığımız yoğun çalışmayla birkaç firmaya buraları ihale etmek suretiyle yapacağız. Daha modern, güçlü sistemle bunları da bitirmiş olacağız. Süre olarak hedefimiz bakanıma da söyledim burayı 3-4 ayı geçirmeden bitirmek. Bölgeye Devlet Su İşleri'ni de sokacağız. DSİ burada çalışmalara katılarak özellikle dere ıslahından tutun tahkimine varıncaya kadar. Derede gelecekte herhangi bir feyezan vesaire bu tür şeylerle büyük imtihanlara tabi olmayalım diye düşünüyorum. Bunun için de o çalışmaların DSİ ile yapılması gerekecek."

Erdoğan, bazı yerlerde kolektör ihtiyacı olabileceğini, bütün bunların çalışmalarını durum tesbitinin ardından yapacaklarını bildirdi.

Başkan Erdoğan, "Ünye'de büyük ölçekte meydana gelen felaketi bundan sonra bir daha görmek istemiyoruz. Diğer ilçelerde az da olsa bazı şeyler yaşadık. Bundan aldığımız ibretle, dersle süratle diğer yerlerde de bu tür olayların yaşanmaması için başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere diğer ilçe belediyelerimiz ve ilgili Bakanlıklarımız müşterek çalışmalarla Karadenizimiz'de bu tedbirleri de almış olacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Fındık noktasında bazı hasarlar meydana geldi. Bu hasar tespit çalışmalarını Valilik riyasetinde yürütüyoruz. Bu konuda kimsenin bir rahatsızlığı olmasın. Bu hasar tespit çalışmalarıyla birlikte neyse bunun neticesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunları ödeyecek zenginlik ve kabiliyettedir. Elimizden gelen desteği vereceğiz. Hasar tespitlerin konutlarda herhangi bir zayiat varsa, bunlar üzerinde çalışmalarımız yürüteceğiz." diye konuştu.

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