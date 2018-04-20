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Cumhurbaşkanı Erdoğan uyum komisyonu üyeleri ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 01:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için uyum yasaları ile ilgili çalışmaları yürüten komisyon üyeleri ile bir araya geldi.AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan ve yaklaşık 4 saat 15 dakika süren toplantıda uyum yasaları ile ilgili yapılacak çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir sunum yapıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için uyum yasaları ile ilgili çalışmaları yürüten komisyon üyeleri ile bir araya geldi.
AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan ve yaklaşık 4 saat 15 dakika süren toplantıda uyum yasaları ile ilgili yapılacak çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir sunum yapıldı.

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