Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da

VAN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Paralel devletmiş, şu devletmiş, bu devletmiş... Paralel devlet isteyenler Pensilvanya'ya, hatta biz yolculuk paralarını da veririz. Bu vatana, bu vatanı sevenler lazım." dedi.

Erdoğan, partisinin AK Parti Van 6. Olağan İl Kongresi öncesinde, Nur Tatar Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Vatandaşlara otobüsten hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yaşayan 81 milyonun kardeş olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Bizi ayırmaya çalıştılar ama hamdolsun bölemediler. Bölemeyecekler, dik duracağız, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız." diye konuştu.

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet tanımadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Paralel devletmiş, şu devletmiş, bu devletmiş... Paralel devlet isteyenler Pensilvanya'ya, hatta biz yolculuk paralarını da veririz. Bu vatana, bu vatanı sevenler lazım. Bu devletle bütünleşenler sağlam, işte burada bak görüyoruz şimdi. İşte, şu topluluk bir kardeşler topluluğu, bu kardeşler topluluğumuzu aman ha böldürmeyelim. Artık PKK/ PYD YPG gördünüz... Ne hale geldiler gördünüz değil mi? Bitti. Ne dedim? Gabar'da varız, Cudi'de varız, Tendürek'te varız ve inlerine gireceğiz dedik girdik mi? Bitti."