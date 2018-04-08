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Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 19:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: - "Paralel devletmiş, şu devletmiş, bu devletmiş... Paralel devlet isteyenler Pensilvanya'ya, hatta biz yolculuk paralarını da veririz. Bu vatana, bu vatanı sevenler lazım" - "Türk ordusu ve Türkiye mazlumların yanındadır, zalimlerin karşısındadır"

VAN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Paralel devletmiş, şu devletmiş, bu devletmiş... Paralel devlet isteyenler Pensilvanya'ya, hatta biz yolculuk paralarını da veririz. Bu vatana, bu vatanı sevenler lazım." dedi.

Erdoğan, partisinin AK Parti Van 6. Olağan İl Kongresi öncesinde, Nur Tatar Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Vatandaşlara otobüsten hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yaşayan 81 milyonun kardeş olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Bizi ayırmaya çalıştılar ama hamdolsun bölemediler. Bölemeyecekler, dik duracağız, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız." diye konuştu.

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet tanımadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Paralel devletmiş, şu devletmiş, bu devletmiş... Paralel devlet isteyenler Pensilvanya'ya, hatta biz yolculuk paralarını da veririz. Bu vatana, bu vatanı sevenler lazım. Bu devletle bütünleşenler sağlam, işte burada bak görüyoruz şimdi. İşte, şu topluluk bir kardeşler topluluğu, bu kardeşler topluluğumuzu aman ha böldürmeyelim. Artık PKK/ PYD YPG gördünüz... Ne hale geldiler gördünüz değil mi? Bitti. Ne dedim? Gabar'da varız, Cudi'de varız, Tendürek'te varız ve inlerine gireceğiz dedik girdik mi? Bitti."

Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Erdoğan, "Değerli kardeşlerim, şimdi diğerleri İdlib, Münbiç... 'Ne olur diyorlar bize de gelin.' Niye? Çünkü biliyorlar ki Türk ordusu ve Türkiye mazlumların yanındadır, zalimlerin karşısındadır. Onun için de biz, siz kardeşlerimizle beraber bu yolculuğumuza devam edeceğiz. Hep beraber, mart ayına kadar gece gündüz demeden kapı kapı dolaşarak, bütün kardeşlerimize ulaşın. Bildiklerinizi bilmeyenlere anlatın." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Van depreminin ardından Edremit'e 30 bin konut yapıldığını, Tuşba'ya da doğalgaz getirildiğini belirterek, vatandaşlara Erciş'e doğalgaz götürüleceği müjdesini verdi.

Gelecek dönemde hizmetlerin devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, kararlı şekilde yollarına devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra alandakilerle "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının sözlerini tekrarladı.

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