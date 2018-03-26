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Cumhurbaşkanı Erdoğan Varna’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2018 17:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-AB zirvesine katılmak üzere Bulgaristan’ın Varna kentine geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) - Türkiye Zirvesi’ne katılmak üzere Varna’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-AB zirvesine katılmak üzere Bulgaristan’ın Varna kentine geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) - Türkiye Zirvesi’ne katılmak üzere Varna’ya geldi. Erdoğan, Varna Havaalanı’nda yetkililer tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Euixnograd Sarayı’nda Bulgaristan Başbakanı Borisov ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Cleude Juncker ile görüşecek. Liderler, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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