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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatan yansa, ateşinde ısınacak kadar gözü dönmüş bir muhalefetimiz var. İşte bunun için, biz bunlara yıkım ekibi diyoruz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2018 18:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatan yansa, ateşinde ısınacak kadar gözü dönmüş bir muhalefetimiz var. İşte bunun için, biz bunlara yıkım ekibi diyoruz."


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