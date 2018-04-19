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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın katılacağı kongre iptal edilmeyecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 11:52 | Son Güncelleme

Erken seçim kararının ardından İzmir’de gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılacağı AK Parti İzmir 6.

Erken seçim kararının ardından İzmir’de gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılacağı AK Parti İzmir 6. Olağan Kongresi’ne çevrildi. Kongrenin iptal edilmeyeceğini vurgulayan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, “100 bin kişilik miting havasında bir toplantıyla belki de seçimin startını İzmir’den vereceğiz” dedi.
Erken seçim kararının ardından basında yer alan AK Parti İzmir 6. Olağan Kongresi’nin iptal edileceğine dair haberlere açıklık getiren AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, “Kongre hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. Programımızda herhangi bir değişiklik yok. Allah’ın izniyle 28 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’te 100 bin kişilik miting havasında geçecek bir toplantıyla kongremizi gerçekleştireceğiz, belki de seçimin startını İzmir’den vereceğiz. AK Parti teşkilatları her daim sahada ve seçime hazırdır. Teşkilatımıza güvenimiz tam. Adeta bir şölen, bir miting havasında geçecek kongremizde seçime ne kadar hazır olduğumuzu bir kez daha dosta düşmana göstereceğiz. Yıllardır olduğu gibi ‘Millete hizmet yolunda kutlu yürüyüşe devam’ demek için tüm İzmirli hemşehrilerimizi 28 Nisan Cumartesi günü Halkapınar Spor Salonu’na davet ediyorum” dedi.

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