Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu AYM töreninde tokalaştı

Anayasa Mahkemesi'nin 56. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nde tören düzenlendi.
Törene Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ve çok sayıda siyasetçi ve hukukçu katıldı.
ERDOĞAN-KILIÇDAROĞLU TOKALAŞMASI DİKKAT ÇEKTİ
Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salon girişinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştı.
Geçen sene de iki lider törende tokalaşmıştı. 2016 yılındaki törende ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tokalaşmamıştı.
2016 yılındaki törenden bir kare
TÖRENDEN DİĞER KARELER
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