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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu AYM töreninde tokalaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 11:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AYM'nin kuruluş yıl dönümü töreninde salon girişinde tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu AYM töreninde tokalaştı

Anayasa Mahkemesi'nin 56. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nde tören düzenlendi.

Törene Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ve çok sayıda siyasetçi ve hukukçu katıldı.

ERDOĞAN-KILIÇDAROĞLU TOKALAŞMASI DİKKAT ÇEKTİ

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salon girişinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştı.

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Geçen sene de iki lider törende tokalaşmıştı. 2016 yılındaki törende ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tokalaşmamıştı.

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2016 yılındaki törenden bir kare

TÖRENDEN DİĞER KARELER

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Anayasa Mahkemesi

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Kendisini bir halt sansın diye yapmıştır demiyorum o Cumhur elbet tokalaşacak
bu ülke hepimizin zaman birlik olma zamanıdır
Fetosa her istediğini verenler kozmik odadaki bilgileri cia veren baş fotocu muhterem fethullah gülen hocaefendi Turkiye'nin yetiştirdiği çok kıymetli bir değer diyen bozoğlan keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntısı damat FETO kaçkını ismail alayı TÜRKLÜK düşmanı PAPA dostu TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgeli iste bu yuzden AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu TÜRKLÜK düşmanlığı PAPA dostluğu son bulacak TÜRK milleti huzur bulacak
Baş fetocu PAPA dostu BOP eş başkanı boynunda yahudi madalyası taşıyan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan soysuzlardan hesap sorulmalı çaldıkları şehit aileleri ve gazilere dağıtılmali
daha cok taklalar atacak
OYLE BAŞINI EGERSİN
Ne büyük lütuf. Tokalaşmasa nolacak, tokalaşsa nolacak.
her konuda da anlassalar ne guzel olur
yaramaz Suriyeli çocuk gibi duruyor sanki kaçacak delik arıyor .
görüntüler çok komik:)))) yani pek alışılmamış!..
Herkesin derdi başka başka Kardeşim asıl Geliri sabit olan bodrolu ve emekli yani başka geliri olmayan insanlar zamanında hata yapmışlar bir şekilde borç sarmalına saplanmışlar satacak savacak bir şeyleri kalmamış kimse yardım etmiyor Bu insanlar yaşam savaşı veriyor yiyecek ekmeğe muhtaçlar her şeye af getiriyorsunuz bu insanlara zenginlerden bir fon kurup borçlarını kapattırsanız ölürmüsünüz bu insanlar gülmeyi unuttular acı içinde kıvranıyorlar yapmasalardı demek kolay ama unutmayın herkes hataya düşer lütfen bu kanayan yarayı kapatın
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