Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile telefon görüşmesi yaptı. İki lider 26 Mart'ta Varna'da yapılacak AB Zirvesi'ni de konuştu.

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel konular ele alındı.

MÜLTECİ KONUSUNDA BİRLİKTE ÇALIŞMANIN ÖNEMİNE İŞARET EDİLDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'in, Türkiye ile Almanya arasındaki diyalog ve iş birliğine ivme kazandırma konusundaki kararlılıklarını yineledikleri telefon görüşmesinde, yasadışı göçle mücadele ve mülteciler konusunda birlikte çalışmanın önemine işaret edildi