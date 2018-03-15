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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 21:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakan Angela Merkel görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede terörle mücadelede işbirliğinin gerekliliği vurgulandı. İki lider Türkiye-AB ve Almanya ilişkilerini de görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile telefon görüşmesi yaptı. İki lider 26 Mart'ta Varna'da yapılacak AB Zirvesi'ni de konuştu.

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel konular ele alındı.

MÜLTECİ KONUSUNDA BİRLİKTE ÇALIŞMANIN ÖNEMİNE İŞARET EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'in, Türkiye ile Almanya arasındaki diyalog ve iş birliğine ivme kazandırma konusundaki kararlılıklarını yineledikleri telefon görüşmesinde, yasadışı göçle mücadele ve mülteciler konusunda birlikte çalışmanın önemine işaret edildi

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merkel erdoğan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ŞİMDİ NİYE ARADI MERKEL RUSYAYA KARŞI OLABİLİR MÜTTEFİKİZ DEMİŞTİR MERKEL BENDE YERİM SİZİN GİBİ MÜTTEFİK AYAKLARINIZI TERÖRSİTLERİ BESLE ALMANYA PKK LILARIN SHOWUNA DESTEK ÇIK SONRA SIKIŞINCA MÜLTECİ OLAYINDA YANINIZDAYIZ DEYİN UYANIK MISIN MERKEL KARŞINDA APTAL BİR ULUS MU VAR ???
Meydanlarda eyyy almanya seçim bitince dostum obama dostum barzani salih müslim papa haçlılar alayı PAPAYA bagli
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