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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2018 15:22 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Türk bayrağı motifli çelenk ile Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Anıtkabir'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Erdoğan ve beraberindeki YAŞ üyeleri, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde anı fotoğrafı çektirerek, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları yazdı:
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bölgesel ve küresel düzeyde kritik gelişmeler yaşadığımız bir dönemde gerçekleştirdiğimiz toplantımızın, FETÖ ve PKK başta olmak üzere milli güvenliğimizi tehdit eden tüm örgütlere karşı mücadelede ülkemizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun diyorum."

​FOTOĞRAFLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'deCumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'deCumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'deCumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de

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