Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuella ekonomiden sorumlu devlet başkanı yardımcısı ile görüştü

Cansel KİRAZ-İSTANBUL DHA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de bulunan Venezuela’nın Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Tareck El Aissami’yi bugün kabul etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre aynı zamanda Sanayi ve Milli Üretim Bakanı olan El Aissami’nin kabulü, Beylerbeyi’ndeki Sarı Köşk’te gerçekleşti.

