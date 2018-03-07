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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’’Vicdan Konvoyu’’ temsilcilerini kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2018 16:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen ’’Vicdan Konvoyu’’ temsilcilerini kabul etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen ’’Vicdan Konvoyu’’ temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen ’’Vicdan Konvoyu’’ temsilcilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen ’’Vicdan Konvoyu’’ temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da yer aldı.

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