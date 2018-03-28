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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Suat Cebeci’yi atadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 03:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından Prof.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Suat Cebeci’yi atadı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130’uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Suat Cebeci’yi atadığı bildirildi.

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