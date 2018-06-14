CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YALOVA'DA KONUŞTU -1

Erdoğan: Bir müjde vereceğim; Akıncı uçağımız geliyor Süheyla GÖZDERELİLER- Mehmet İNAN- Enver Fatih TIKIR- Hasan BOZBEY/YALOVA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da düzenlenen mitingde bir müjde vereceğini söyleyerek, "Şimdi bizim Akıncı uçağımız geliyor. Bu hiç kimsede yok. Amerika bize vermedi, İsrail'in verdikleri arıza yaptı. Şimdi kendimiz seri üretiyoruz" dedi. Erdoğan, seçim sonrası cumhurbaşkanlığı adaylığı şartları arasına sadece hükümlü olmayı değil, tutukluluğu da koyacaklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova'da partisi tarafından düzenlenen mitngde konuştu. Sözlerine "Bugün arife, yarın bayram. Şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum, inşallah 24 Haziran'da da demokrasi bayramını kutlayacağız" diye başlayan Erdoğan, "Girdiğimiz ilk seçimde hamdolsun iktidar olduk. Her seçimde milletimizin artan teveccühü ile yola devam ettik. Ülkemizin yönetim sistemini 16 Nisan'da milletimizin onayıyla hayata geçirdik. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için sizden destek istiyoruz. Bizim milletimizden başka kimseye diyet borcumuz yoktur. Bunun için de ne söylersek milletimize söylüyoruz, ne yaparsak milletimiz için yapıyoruz. Bugüne kadar beşer planında kimsenin önünde eğilmedik, biz sadece Allah'ın huzurunda rükûda ve secdede eğiliriz, başka asla. Önümüzdeki dönemde de aynı şekilde ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

'YALOVA, KALE İÇERİDEN FETHEDİLİR' Erdoğan, alandaki kalabalığa, "Yalova, cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi destekliyor muyuz?" diye sordu, 'Evet' yanıtını aldıktan sonra konuşmasını şöyle sürdürdü: "Vakit birlik vakti. Vakit Yalova, vakit Türkiye vakti. İrade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? Yalova'yı üniversite ile kim buluşturdu? Bay Öğretmen mi buluşturdu, bu kardeşiniz mi buluşturdu? Bay Muharrem diyor ki, 'Ben fizik öğretmeniyim'. Olabilir, saygı duyarım ama biz bu üniversitede nice öğretmenler yetiştiriyoruz. Bizim de burada öyle bir adayımız var ki genç, dinamik, cesur, siyaset bilimcisi, doktoralı, böyle bir adayla biz Yalova'da yola çıktık. Diyoruz ya, 'Parlamentoyu gençleştiriyoruz'. Ahmet kardeşinizle beraber misiniz, sandıkları patlatıyor musunuz? Hanım kardeşlerime de soruyorum, kapı kapı dolaşıyor muyuz? Kale içeriden fethedilir, unutmayın." Konuşmasında, iktidarda oldukları 16 yılda Yalova'ya yapılan hizmetleri hatırlatan Erdoğan, "Yalova'ya spor salonu, gençlik merkezi yaptık. Biz yaptık biz. Sağlıkta 14 adet tesis yaptık. İlave olarak 400 yataklı bir devlet hastanesi yapmak için de çalışmalarımız devam ediyor. Yıl bitmeden de inşallah temelini atıyoruz. Yaşlılarımıza, engellilerimize 330 trilyon lira yatırım yaptık. Bay Kemal ne diyor, 'Engellileri kendi haline bıraktınız'. El insaf ya. Genel Başkan yalan söyler, cumhurbaşkanı adayı yalan söyler. Yalanı bırakın ya. Benim milletim 24 Haziran'da kime oy vereceğini iyi biliyor. Yalova'yı yeni TOKİ projeleri ile destekleyeceğiz. 2002'ye kadar 25 kilometre yol yapıldı. Biz 16 senede 55 kilometre ilave ettik" dedi.

'NE ÇİLELER ÇEKTİNİZ' İzmir-İstanbul Otoyolu projesinin aynı zamanda bir Yalova projesi olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "İzmit Körfezi'ni geçen Osmangazi Köprüsü ile Altınova-Gebze yolunu trafiğe açtık. Ne çileler çektiniz değil mi? 'Arabalı gelmedi, geldi, binemedim'. Osmangazi'yi yaptık hemen Yalova'ya. Bay Kemal de oradan geçiyor ama istemiyor, istemiyorsan arabalı ile geçersin. '4'üncü köprüyü de ben yaparım' diyor. Nereye yapacaksın? Adres veremiyor. Çalışmamış dersine. Bu aşk ister aşk. Rahmetli Neşet Baba ne derdi, 'Aşk ile koşan yorulmaz' derdi. Biz âşığız, âşık. Biz bu dağları bu aşkla deldik. Yüzlerce tüneli öyle açtık, o aşk olmasa bunlar yapılır mı? Yapılmaz. Artvin'de sadece 40'ı aşkın tünel var, niye? Arkadaş, iş yapacaksın iş. Söz verdik mi yaparız. Dün Ovit Tüneli'ni açtık. Dünyanın en uzun 2'nci tüneli. Burası kışın kapalıydı ama hallettik. Biz söz verdik mi yaparız. Ne aldatan, ne aldanan olduk. Bunlar gibi 'Yok şu kadar para vereceğim, yok bu kadar para vereceğim'. Ya doğru konuş."

'BAY MUHARREM YALOVA İÇİN NE YAPTI?' CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Yalova'nın bir CHP'li milletvekili var. Kendisi şu anda cumhurbaşkanı adayı. Bu kişi 4 dönemdir milletvekili. Bu kişinin Yalova'ya hizmetini gördünüz mü? Yalova'da tuğla üstüne tuğla koymuşluğu var mı? Kim yaptı, biz yaptık; yaparsa yine AK Parti yapar. Edirne'de ziyarette bulunuyor. Kimi ediyor? PKK'nın arkasında olduğu partinin adayını. Benim yerli, milli Yalovalı kardeşim bunu asla desteklemez. 'Bırakın çıksın' diyor. Bay Muharrem, malum partinin desteği ile miting yaptı. Ama biz parti bayrağı ile bayrağımızla onbinlerle yapıyoruz. Bu kişi 6-8 Ekim'de 'Dökülün sokaklara' diyerek 53 kardeşimizin ölümüne neden olan kişi değil mi? Sen bunu nasıl ziyaret edersin ya? Sen nasıl bir insansın ya? Aynı tarihte 15 yaşındaki Yasin Börü'yü şehit ettiler. Üstünden araba ile geçtiler. Şimdi içeride bulunan kişinin başını çektiği kişiler, bunu aday gösterdiler. Seçimi atlatalım, aday olma şartına tutukluluğu da ekleyeceğiz. Burası ne ya, yol geçen hanımı? Yalovalıların bunla ne işi olur ya. Diyarbakır'da bunu karşılayanların tamamı Edirne'deki adamın taraftarı."

'BEN BAŞKOMUTANIM; ANAYASA SÖYLÜYOR' Afrin'de 4 bin 600 civarında teröristin etkisiz hale getirdiğini anlatan Erdoğan, "FETÖ'cüler de kaçıp gidiyor. O ise kafayı takmış İsmail Metin Temel Paşa'ya. Ben iftarda konuşma yapıyorum, Temel Paşa da yanındakilerle alkışlıyor. Bak Bay Muharrem, ben sıradan bir aday değilim. Ben Anayasa'ya göre Başkomutan sıfatını taşıyorum. Bunu ben değil, Anayasa söylüyor. Bu unvanı da bana milletim verdi. Milletimin verdiği bu unvanla beraber bu yolda yürüyorum ve inşallah 24 Haziran'da milletim bu unvanımı tazelerse, 'yürü' derse, milletimle beraber yürüyeceğim. O Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, o vatan düşmanlarıyla savaşırken sen kalkıp ona bu şekilde yaklaşımda bulunamazsın. Yalova 24 Haziran'da gereken dersi vermelidir. Doğulu ve Güneydoğulu kardeşlerime özellikle söylüyorum, bu oyunu bozarsanız siz bozacaksınız. Sizlerden özel gayret istiyorum. Siyaset dün söylediğini bugün inkar etme, dün ak dediğine bugün kara deme sanatı değil. Siyaset omurga ister, dirayet ister. Son 16 yılda milletimize ne söylediysek yaptık" diye konuştu.

'AKINCI UÇAĞIMIZ GELİYOR' Erdoğan, "Şimdi de Akıncı uçağımız geliyor" diyerek bir de müjde verdiği konuşmasında şöyle dedi: "İHA'lar nasıl çalışıyor, SİHA'lar nasıl çalışıyor. Bir de müjde vereyim. Şimdi bizim Akıncı uçağımız geliyor. Bu hiç kimsede yok. Amerika bize vermedi, İsrail'in verdikleri arıza yaptı. Şimdi kendimiz seri üretiyoruz. Tendürek'te İHA'lar işareti veriyor, SİHA'lar vuruyor. Akıncı uçağımız çıktığı zaman inşallah durum daha farklı olacak" ifadelerini kullandı. 'TÜRKİYE DÜNYA DEVLETİ OLACAK' Yerli otomobil üretimiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Otomobil yapacağız, diyorum, '20 sene geriden geliyor' diyor. 5 babayiğidi buldum. Bu ülkede şu anda otomobilimizi inşallah üretiyoruz. Çalışma başladı, CEO'sunu atadık. 2019 prototipi bitecek. 2021'de seri üretime başlayacağız. Bay Muharrem'in söylediği gibi değil, son teknolojiye göre yapılıyor. Sürücüsüz otomobil konseptine göre geliştiriliyor. Kanal İstanbul diyorum, sadece kanal olmanın çok ötesinde. Bu projenin stratejisine ne Bay Muharrem'in ne de Bay Kemal'in kafası basmaz. Kanal İstanbul ile derdimiz Boğaz'ı kazalardan korumak. Kanal İstanbul ile de yeni iki butik şehir kuruyoruz. Boğaz'daki gemi kazasını gördünüz. O bir tanker de olabilirdi. Biz bu işi çözeceğiz. Geçenlerde Elon Musk ziyaretime geldi. Bizimle görüştü, niye seninle görüşmedi? Beraber bir şey yapabilir miyiz, bunun için geldi. Şu anda hızla sağolsun 5 tane babayiğit çalışıyor. Biz Türkiye'yi dünya devleti yapacağız. Biz 'İnşa ve ihya edeceğiz' diyoruz; bunlar 'Yıkacağız' diyor. Bunların kafasındaki fotoğraf 1940 fotoğrafı. Bu ülkede ne zaman kargaşa, kaos çıksa karşı taraftan hep 'Yatırımları durdurun' deniliyor."