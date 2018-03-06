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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Salona gelirken aldım' dedi! Canlı yayında son sayıyı verdi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2018 14:57 | Son Güncelleme

Afrin'de öldürülen terörist sayısını salona gelirken aldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şu an itibarıyla Afrin'deki mücadelede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2878 olmuştur' diye konuştu. Beştepe'de düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye tarihinde ilk defa yargı kurumlarının darbecilere karşı açık ve net duruşu ile karşılaşmıştır. Geçmişte darbe dönemlerinde iyi sınav veremeyen yargı camiamızın 15 Temmuz'da gösterdiği cesaret ve dirayet takdire şayandır' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yargıtay'ın 150. Yılı Sempozyumu'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Yüksek yargı camiamızın kıymetli mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemizin adliye mahkemelerinde verilen hükümler konusundaki son inceleme mercii olan Yargıtayımızın 150. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Yargıtayımız Osmanlı döneminde 6 Mart 1898 yılında kurulan Divan-ı Ahkam-ı Adliye ile devreye girmiştir. Türkiye tarihinde ilk defa yargı kurumlarının darbecilere karşı açık ve net duruşu ile karşılaşmıştır. Geçmişte darbe dönemlerinde iyi sınav veremeyen yargı camiamızın 15 Temmuz'da gösterdiği cesaret ve dirayet takdire şayandır. Terör örgütünün üzerinde en çok çalıştığı kurum olmasına rağmen yargı mensuplarımızın başarısı adalet teşkilatımızın içine sızmış 4 bin civarındaki terör örgütü üyesi hakim ve savcının tasfiyesine rağmen gerçekleşmiştir. Bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

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Yasama organını çıkardığı kanunları adeta ete kemiğe büründüren yargı organlarımızın başarısı ülkemizin en önemli kazancıdır. Adaletin tıkandığı bir yerde diğer erklerin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi mümkün değildir. Bugün tüm mahkeme salonlarında yer alan adalet mülkün temelidir sözü devletin ancak adalet üzere ayakta kalabileceğini ifade eder. Genel başkanı olduğum partinin ismini ararken çok araştırdık, çok düşündük ve sonunda Adalet ve Kalkınma Partisi adını verdik. 81 vilayette bunu gerçekleştirdik. Bilimsel yaptık.

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Tarihte hep bir adalet arayışı olduğunu görüyoruz. Adalet herkese hakkını vermektir. Hakkı vermekle gasp etmek arasındaki denge öylesine hassastır ki bunu sağlamak için çok çalışmak gerekir. Hz. Mevlana'ya göre ağaçlara su vermek adalet iken, dikene su vermek adaletsizliktir. Her su emen kökü suladığınızda adil davranmış olmuyor adaletin ruhuna aykırı hareket ediyorsunuz demektir. Adalet dağıtmayan savcı ve hakim de zalimler arasına giriyor. Bir ülkede halk adalet çığlığı atar hale gelmişse oradaki yargı sisteminde bir sorun var demektir.

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Kimi toplumlar var ki hayat düzenleri gayet mütevazi olmasına rağmen sağlam bir adalet düzeyine de sahiptir. Kimi toplumlar var ki zenginlikte herkesi geride bırakmasına karşın orada adaletin esamesi okunmaz. Bunun örneklerini son zamanlarda açıkça yaşıyoruz. Hükümete geldiğimizde milletimize, eğitim, sağlık, adalet sözünü vermiştik. Her alanda olduğu gibi yargıda da yepyeni bir dönemi başlattık. Pek çok reformu hayata geçirdik.

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235 adalet sarayını hizmete sunarak yargı kurumlarımızı kaymakamlık binalarının bodrum katlarındaki izbe binalardan bizler kurtardık.

Yargıtayımızın yeni binasının şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Alternatif hukuki çözüm yollarını ele alarak uzlaşma ile sorunların çözümünü, yargı üzerindeki yükün hafifletilmesini de sağladık. Vatandaşlarımızın haksız yere adalet kurumları ile karşı karşıya gelmesinin önüne geçtik. Hizmetlerin daha hızlı ve kaliteli verilmesini temin ettik.

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"UYAP'IN SIKINTILARI VAR, KEŞKE BU İŞ KLASİK YOLLA YÜRÜMEYE DEVAM ETSEYDİ"

Pek tasvip etmiyorum ama UYAP ile adliyeleri birbirine bağlayarak yapılan işlemler rahatça takip ediliyor. Bana göre çokça sıkıntılarını açıkça görüyoruz. Keşke bu şekilde değil de klasik sistemde bu iş geç de olsa yürüse daha adil olarak tecelli etseydi. UYAP'ta FETÖ'nün bu tezgahı iyi kurmuş olması, özeleştiri olarak söylüyorum. Biz de bu oyuna geldik.Geç gelen adalet, adalet değildir. Elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz.

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"ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2878 OLDU"

Türkiye bu reformları yaparken terör örgütleri ile yoğun bir mücadele yürütmektedir. Demokrasi ile güvenlik arasındaki dengeyi Türkiye olarak iyi kurabilen başka bir ülke var mıdır, ben bilmiyorum. Afrin'deki mücadelede etkisiz hale getirilen terörist sayısı salona girerken 2878 olmuştur. Bu mücadeleyi Mehmetçiğimiz dağ tepe, kar kış, kar bora demeden sürdürmektedir.

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi:

Temel kanunları yeniledik. Yargı sistemimizin FETÖ nedeniyle kaybettiği insan kapasitesini karşılamak üzere hakim ve savcı sayısını yüzde 72 oranında artırarak, 9 binlerden, 16 bin seviyesine çıkardık. Arabuluculuk mekanizmasını hayata geçirdik. Bugün 81 ilimizde modern adli tıp merkezleri var. Adliyelerimizin güvenliği için gereken neyse eksiksiz yapma gayreti içindeyiz. Reformlar yapmaya bundan sonra da devam edeceğiz. FETÖ'nün yargı sistemimizde ne büyük bir tahribata yol açtığı bugün çok daha iyi anlaşılıyor. Esasen 17-25 Aralık darbe girişimi, yargıdaki FETÖ yapılanmasını açık ve seçik bir şekilde ortaya çıkardı. Bu tarih Türk yargı sistemi açısından bir milat oldu. Siz değerli hukuk adamlarımızın, hukuk insanlarımızın gayreti ile yargıda birlik ve çalışma barışı tesis edildi. Terör örgütleri ile mücadele iradesi çok daha güçlendi. Buradan bir kez daha meşru siyasi iradeye ve onun millet iradesine ait olduğuna yürekten inanan yargı kurum ve mensuplarımıza, hükümetimiz adına şükranlarımı sunuyorum.

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"YARGILAMALARIN HIZLANMASI EN ÖNEMLİ HUSUS"

Darbecileri cesaretlendiren, meşriyet kazandıran hukuk anlayışı da artık yok olmuştur. O günler bir daha yaşanmakyacaktır. Karanlık günleri özleyenler hukuk sistemimiz içinde yer bulamayacak. Yargılanmanın hızlanması meselesi toplumsal huzurumuz için en önemli husus olarak karşımıza çıkıyor. Bizler hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisine yönelik adımları, milletin ve devletin bekası için atıyoruz. Adalet sistemimizin güçlenmesi ve hukukun tam tecellesi için atılan adımlar bundan sonra da devam edecek.

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Mehmetçik adeta kahramanlık destanı yazıyor. Kahramanca mücadele eden bütün askerlerimize, polisimize, korucumuza, ÖSO mensuplarına üstün başarılar diliyoruz. Buradan İzmir Adliyesi'ni terör felaketinden koruyan, kendisini terör kurşunlarına siper eden şehit polisimiz Fethi Sekin'i de anmak istiyorum.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Yargıtay Afrin 15 Temmuz terörist

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Zaten başka bir işe yaramaz. Cenab-ı hak konuşssun diye yaratmış bunu. Bir gün sussa kur an keseceğim..
bence sen susta bi motorun soğusun boş konuşan adamın tekisin zira !...
darbeyi yargıyı kullanarak sen yapıyorsun,birgün sende yargı arayacaksın
Bir,ypg'li+pkk'lı Teröristlerin HABUR KAPISINDAN Törenlerle Geçişi Gözümün Önünden Gitmiyor,Bir İkincisi de Yeni Türkiye de Bir Dal Kırılsa Haberi Olan Sn R.T.Erdoğan'ın 15 temmuzu ENİŞTEMDEN ÖĞRENDİM Deyişi Kulaklarımdan Bir Türlü Gitmiyor.! Yeni Türkiye Olarak Maalesef Cehennem Çukuruna Hızla Yuvarlanıyoruz,ALLAH Yüce Türk Ulusunun Yar ve Yardımcısı Olsun,İnşallah.!!!
krizleri kimin cikardigini ögrenmek isterseniz kriz bittikten sonra en cok isini yürüten kar elde edene bakacaksin
Kukla yargi
artık sus yav, sana nasıl destek verdik onca sene bilmiyorum.ekonominin içine ettiniz, esnaf zor durumda, herşeyi sattınız, ne kadar mal olsa da adam sana man adasına transfer ettiğiniz paraların dekontlarını getirdi sen hala laga luga, 15 temmuz, fetö.kes traşı artık inan bana seni yıllarca destekleyen adamlar bile senden bıktı.seçimde kaybedeceksin ama merale ama ahmete ama mehmete...
ADAM HERŞEYİN ÜSTÜNDE KENDİNİ YARGILAYIP KENDİNİ AF EDİYOR.HERKES ONDAN SORULUR HERŞEYİ O BİLİR.SEN NEYMİŞŞSİN BE ABİ.BİRGÜN CEVAP VEREMİCEN SORULAR SORULUR SANADA
Sayı vermekle olmuyor bu işler o bölge tamamen temizliklendikten sonra çıkıp konuşun
kandırıldım demenin ne istedinde vermedik diyen ve direk ben fetöyü bu hale getirdim demektir yargı adil ise en baştan başlamalı çıkmış gazal okuyor yemeyiz eyyyyy recep efendi
Kusura bakmayın SAYIN CUMHURBAŞKANIM ne zaman MECLİSTEKİ milletvekillerinde temizlik yaparsanız o zaman inanırım,aksi halde bana inandırıcı gelmiyor,bu ibne FETÖCU lar heryere girdi de bir tek meclise mi girmedi?
Askein mücadelesini bile her konuşmanda siyasi malzeme yapma artık yete.Birzamnlar TSK bağırsaklarından temizleniyo diye TSK.yı atatürkün müessesi olduğu için küçük görüyo.Kinini eşinin elini sıkmayandan tutun.Protokol sırasından çıkan subaydan tutun kin nefretinden askerin kışlasını,kışlanın kozmik odasını Fetö eline tutuştuulmasına seyirci kalan sen değilmiydin.Kusura bakma ne Cumhurrbaşkanı olduğun için sevmiyomm nede genel başkanı olduğun partini sevmiyom.Atatürk Cumhurriyet devleti bizlere şanlı cuhuriyet hediye etti diyemiyosun.
@bbrgl HELAL OLSUN ,,,
isi gucu afrin uzerinden siyaset yapmak baska bir sey yapamazki haa birde paralari sifirlar.
Sn AKP Gönül lüleri; İstanbul Ankara Melih Gökçek –Bursa Recep Altepe –İstanbul Kadir Topbaş – Düzce Mehmet Keleş- Niğde Faruk Akdoğan – Balıkesir Edip Uğur –Çorum Muzaffer Külcü – ve diğer leri Başarı varsa Sn Erdoğan ve Ailesi ! Başarısızlık Varsa Sizlersiniz ! Hatırlayanınız VAR mı? Bunların Hiç mi Emekleri Yok ! AKP nin bugünlere gelmesinde sadece Sn Erdoğan' ın Katkısı var, Yukarıda sayılanların ASLA KATKISI YOK. Yarın Sizlerde Bu Şekilde OLACAKSINIZ ! ! SUSMAYIN SIRA SİZE GELECEK ! Size de SIRA GELMEDEN Sizler Gereğini Yapın ! Saygılarımla.
bu günlerde geçecek.bir çok kişi gerçekleri öğreninice utancından kaçacak delik arayacak.osmanlı dada böyle tipler çoktu.İnanın eski tas,eski hamam.sadece tellâklar değişti
KONUŞ KONUŞ KONUŞ KONUŞ HEP KONUŞ VARA KONUŞ YOĞA KONUŞ OLANA KONUŞ OLMAYANA KONUŞ... SADECE GERÇEKLERİ KONUŞMUYORSUN.. KAÇIYORSUN.. BÖYLE SAFSATALARLA SAFTİRİK YANDAŞLARINI OYALIYORSUN...
Kandan medet uman,koltugu icin herseyi yapabilen bir adam...
burda kendi liderine saldıran ahmaklar sürüsü var inadına reis
bu bir kurtuluş savaşı, emperyalizmi yenecegiz, Türk milleti kazanacak
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