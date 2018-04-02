Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yarın, Putin ile birlikte Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerini atacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılacağı törenle Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerinin atılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, “Yarın, Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye’nin ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerini atacağız” ifadelerini kullandı.