Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin etmek üzere saat 16:30'da Meclis'e giriş yaptı. Erdoğan'ı taşıyan konvoya vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.
Erdoğan’ı TBMM girişinden Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı törenle karşıladı.
Daha sonra Meclis Genel Kurulu'na giriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin ederek resmen göreve başladı. Böylece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.
Erdoğan'ın ettiği yemin şöyle:
“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim.”
TBMM'deki yemin töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Külliye'deki "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılacak.
Yeni hükümet sisteminin bakanları da, bu akşam yapılacak o törende belli olacak. Yeni bakanlar ise yarın saat 15.00'te yemin edecek.
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