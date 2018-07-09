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Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2018 16:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin ederek görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin etmek üzere saat 16:30'da Meclis'e giriş yaptı. Erdoğan'ı taşıyan konvoya vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan’ı TBMM girişinden Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı törenle karşıladı.

YENİ BAKANLARI AKŞAMKİ TÖRENDE AÇIKLAYACAK

Daha sonra Meclis Genel Kurulu'na giriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin ederek resmen göreve başladı. Böylece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

İŞTE ERDOĞAN'IN ETTİĞİ YEMİNİN METNİ

Erdoğan'ın ettiği yemin şöyle:

“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim.”

TBMM'deki yemin töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Külliye'deki "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılacak.

YENİ BAKANLAR YARIN YEMİN EDECEK

Yeni hükümet sisteminin bakanları da, bu akşam yapılacak o törende belli olacak. Yeni bakanlar ise yarın saat 15.00'te yemin edecek.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
vatana millete cumhuriyetimize hayirli olur inşallah.
Allah utandırmasın vatana millete hayırlı olsun inşaallah
Tren kazasında yitip giden hayatlar,ülke olarak olmasa da vatandaslar olarak yasımız var.Kutlamalı bir yemin etme organizasyonunun bence hiç sırası değildi.Yazık
Vatanımıza Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun...
Bop projesinin en önemli ayağı tamam oldu.
memlekete hayırlı olur inşallah
Allah sonumuzu hayrelesin!!
CHP liler bu lafım size İTAAT EDECEKSİNİZ :)
niye görevde değilmiydi ????
sistem resmi olarak değisti doğru ama zaten yillardan beri hicbirisinin kendi kararini verecek yetkisi ve vasfi yoktuki.tek agizdan yonetiliyorduk. kisacasi fark eden bisey olmadı
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