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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönemde kararları daha hızlı bir şekilde alabileceğimiz ve daha etkin bir şekilde uygulayabileceğimiz araçlara sahip olacağız. Dersimi iyi çalıştım, bak söyleyeyim, hazırım. İnşallah 25 Haziran'dan itibaren hazırlıklarımızla m

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2018 15:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönemde kararları daha hızlı bir şekilde alabileceğimiz ve daha etkin bir şekilde uygulayabileceğimiz araçlara sahip olacağız. Dersimi iyi çalıştım, bak söyleyeyim, hazırım. İnşallah 25 Haziran'dan itibaren hazırlıklarımızla meydana çıkacağız."


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