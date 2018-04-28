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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönemde, yeni yönetim mimarimizle, yeni yönetim kadromuzla elimizdeki tüm imkanları kullanacağız. Bu şekilde Türkiye'ye vites yükselttirecek, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak icraatları hep birlikte haya

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2018 19:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönemde, yeni yönetim mimarimizle, yeni yönetim kadromuzla elimizdeki tüm imkanları kullanacağız. Bu şekilde Türkiye'ye vites yükselttirecek, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak icraatları hep birlikte hayata geçireceğiz."


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