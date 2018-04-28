HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönemin en büyük faydası ekonomiye olacaktır. Türkiye, 15 yılda 3,5 kat büyümüştür ama biliyoruz ki bazı alanlarda da bir süredir arzu ettiği ivmeyi yakalayamamaktadır. Bu sürecin küresel ve bölgesel boyutları kadar kendi sist

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2018 19:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönemin en büyük faydası ekonomiye olacaktır. Türkiye, 15 yılda 3,5 kat büyümüştür ama biliyoruz ki bazı alanlarda da bir süredir arzu ettiği ivmeyi yakalayamamaktadır. Bu sürecin küresel ve bölgesel boyutları kadar kendi sistemimizden kaynaklanan sebepleri de vardır. İstikrar ve güven ortamını özellikle korumanın tek başına yetmediği, girişimciler, yatırımcılar, iş adamları için çok daha fazlasını sağlamamız gereken bir aşamaya geçtiğimizin farkındayız."


İstanbul'da çok sayıda kişi gözaltına alınıyorİstanbul'da çok sayıda kişi gözaltına alınıyor
Trump'tan sert İran açıklaması: İran nükleer silah yapamayacakTrump'tan sert İran açıklaması: İran nükleer silah yapamayacak
Kan donduran olay! Tavırları değişince dehşet ortaya çıktıKan donduran olay! Tavırları değişince dehşet ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşme

Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması

Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Selahattin Demirtaş sloganları atıldı! Pervin Buldan'dan dikkat çeken açıklama

Selahattin Demirtaş sloganları atıldı! Pervin Buldan'dan dikkat çeken açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.