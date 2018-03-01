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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dünya düzeni kurulurken biz Afrika ile yürümek istiyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2018 01:53 | Son Güncelleme

NOUAKCHOTT (İHA)

NOUAKCHOTT (İHA)

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