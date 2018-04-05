Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Jane Hinton’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Wendy Jane Hinton, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu takdim etti. Büyükelçi Hinton’un beraberindeki oğlu ve elçilik çalışanlarını takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından tören sona erdi.