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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yenilenebilir enerji kaynakları kurulu gücümüzü, 12 bin 305 megawattan 40 bin 838 megawata getirdik."

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 18:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yenilenebilir enerji kaynakları kurulu gücümüzü, 12 bin 305 megawattan 40 bin 838 megawata getirdik."


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