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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeri otomobilin seri üretimine 2020 veya 2021'de geçileceğini belirterek, "Bu dizel veya benzinli olmayacak Bay Kemal, Bay Muharrem. Bunlar elektrik, bununla çalışacak." dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 15:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeri otomobilin seri üretimine 2020 veya 2021'de geçileceğini belirterek, "Bu dizel veya benzinli olmayacak Bay Kemal, Bay Muharrem. Bunlar elektrik, bununla çalışacak." dedi.


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