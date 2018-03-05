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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Haftası’nı kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2018 18:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizin sağlıklı bir geleceğe sahip olması için her koldan çocuk ve gençlerimizi tehlikeye sürükleyebilecek bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek önemli bir vazifemiz, vatani görevimizdir” dedi.Twitter hesabından Yeşilay Haftası’nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu mesajı paylaştı:“Ülkemizin sağlıklı bir geleceğe sahip olması için her koldan çocuk ve gençlerimizi tehlikeye sürükleyebilecek bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek önemli bir vazifemiz, vatani görevimizdir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizin sağlıklı bir geleceğe sahip olması için her koldan çocuk ve gençlerimizi tehlikeye sürükleyebilecek bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek önemli bir vazifemiz, vatani görevimizdir” dedi.
Twitter hesabından Yeşilay Haftası’nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu mesajı paylaştı:
“Ülkemizin sağlıklı bir geleceğe sahip olması için her koldan çocuk ve gençlerimizi tehlikeye sürükleyebilecek bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek önemli bir vazifemiz, vatani görevimizdir. Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşlarından @1920Yesilay, bağımlılıkla mücadelede dünyaya örnek, lider sivil toplum kuruluşu olma hedefiyle; alkol, tütün, uyuşturucu madde, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla istikrarla, samimiyetle ve bilimsel metotlarla mücadele ediyor. Bağımlılıkla mücadelemizdeki özverili çalışmalarıyla Yeşilayımızın 98. kuruluş yıl dönümünü ve bu yola gönül verenlerin 1-7 Mart Yeşilay Haftası’nı kutluyorum. Yeşilay’a bugüne kadar emek vermiş, ahirete irtihal eden tüm büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

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