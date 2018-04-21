Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yunanistan’la bazı sıkıntılar olsa bile artık bunları yaşamak istemiyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bütün bu süreç içerisinde suların ısınması istemiyoruz. Böyle bir gayretin içerisinde değiliz. Yunanistan’a komşumuz olarak bakıyoruz. Bazı sıkıntılar olsa bile bunları aşmak istiyoruz. Ege’de artık bunları yaşayamayalım. Biz istiyoruz ki artık noktayı koyalım” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV’de yayınlanan “Siyasi İşler Özel” programının konuğu oldu. Ahmed Arpat moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okan Müderrisoğlu, Serpil Çevikcan ve Mustafa Kartoğlu’nun sorularını cevaplandırdı.

“Fransızların Münbiç’le ilgili gayretlerinin olduğunu gözlemliyoruz”

Menbiç’le ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni malum Dışişleri Bakanı olarak Pompeo göreve daha başlamadı. Fakat Münbiç’le ilgili olarak aldığımız duyumlarda Fransızların özellikle Menbiç’e yönelik gayretlerinin olduğunu gözlemliyoruz. Yaklaşım tarzı hoş değil, ama koalisyon güçleri olarak beraber hareket ettiler. Ne kadar kişiyle şuanda oradalar bilmiyorum. Temennimiz o dur ki yani bu noktada kendilerini üzecek bir işi yapmasınlar. Çünkü bu konuda Aşiretlerin yüzde 90’ını Arap’tır. PYD veya YPG müşterek hareket ederlerse aynen Afrin’de olan tablo orada da meydana gelebilir. Oranın yerli halkı bu aşiretler kesinlikle kabul etmiyorlar. Bizi bunlardan kurtarın her türlü mücadeleye hazırız. Fransız ve ABD’ye siz bize söz verdiniz. Biz buradan en kısa zamanda çıkacağız. Fırat’ın doğusuna geçeceğiz. Sizde aynı şeyi söylediniz ama yapmadınız müttefikseniz bölgede müşterek bazı hareketlerin içerisine gireceksek gelin bu adımları beraber atalım Yoksa kusura bakmayın” dedi.