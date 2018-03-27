Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan’daki temaslarını tamamlayarak, Ankara’ya döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak “TUR” ile saat 00.00’da Ankara’ya ulaştı. Erdoğan’a ziyareti esnasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik eşlik etti. Erdoğan’ı havaalanında karşılayan isimlerin arasında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz yer aldı.
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