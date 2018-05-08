Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Vakıf Haftası ile restorasyonu tamamlanan 250 eserin 7 bölgeden canlı bağlantılı toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemiz bir dönem vakıf eserlerin korunması konusunda ihanete varan aymazlıklara şahit oldu. Tek parti CHP'si döneminde bu meselede sabıkası kabarıktır. Tarihi ile, kültürü ile kavgalı bu zihniyet ecdadın emanetine de ihanet etmiştir. Asırlara meydan okuyan yüzlerce cami satılmış, kiraya verilmiş ya da müze, depo, ahır olarak kullanılmıştır.

"SEBEP İDEOLOJİK BAĞNAZLIKTIR"



Ecdad mirasına, bilhassa da vakıf eserlerine yönelik hınç kültürünün altında yatan sebep ise ideolojik bağnazlıktır. Aynı çevreler bu mirasın kati bir tasfiyeye tabi tutulması gerektiğine inanmışlardır. Arapça ezanı yobazlık emaresi olarak görenler camileri de ihtiyaç fazlası bahanesiyle satışa çıkarmışlardır. Okkası 3 kuruşa satılan Osmanlı arşivleri de nasibini almıştır.

Yurt dışı seyahatlerimiz bize tek parti zihniyetinin ülkemize verdiği zararların boyutlarını gösteriyor. Milleti baskıyla dönüştürmeyi hedefleyen bu anlayışın milli bünyemize verdiği tahribatı daha iyi anlıyoruz.