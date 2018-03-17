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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3569 olduğunu açıkladı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2018 13:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3569 olduğunu açıkladı.

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