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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3 bin 800'ü buldu."

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 11:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3 bin 800'ü buldu."

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