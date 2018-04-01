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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3852 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2018 19:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3852 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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