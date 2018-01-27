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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2019'da bir rakip daha! Adaylığını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ | 27.01.2018 15:28 | Son Güncelleme 1 saat önce

Vatan Partisi’nin "Cumhurbaşkanlığı İçin Karar Kurultayı" Ankara'da yapıldı. Kurultay’da oy birliği ile 2019 seçimleri için cumhurbaşkanı adayı olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2019'da bir rakip daha! Adaylığını açıkladı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan kurultayda, Genel Sekreter Utku Reyhan açılış konuşmasını yaptı. Vatan Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayının olağanüstü kurultayla seçilmesinin öneminin altını çizen Reyhan "Partimiz tüm sistem partilerinden farklıdır. Biz kapalı kapılar ardında değil, bütün parti örgütünün aşağıdan yukarıya fikirlerini alarak, danışarak ve demokratik bir biçimde oylayarak belirleyeceğiz. Bu Partimizin demokrasi kültürüne bir armağanıdır.” dedi. Parlamentonun dışında kalan partilerin, cumhurbaşkanı adayı gösterebilmesi için yüz bin seçmenin imzasına ihtiyaç olduğunu bir kez daha hatırlatan Reyhan “Bu durum bizim için dezavantaj değil aksine avantajdır. Milyonlarca yurttaşımızla görüşeceğiz, yüz binlerce imza toplayacağız. Diğer partiler yatarken biz halkımızın, işçimizin, çiftçimizin, köylümüzün, ev hanımlarının yanında olacağız" şeklinde konuştu.

Aydınlık'ta yer alan habere göre, Vatan Partisi Cumhurbaşkanı İçin Karar Kurultayı’nın konukları arasında; Aydınlık Gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, Aydınlık gazetesi yazarı ve çevirmen yazar Yavuz Alogan, Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel, Eski Yozgat Senatörü ve Genel Başkan Danışmanı Hukukçu Servet Sora, Ulusal kanal programcısı ve gazeteci Baki Özilhan, 21. İstanbul milletvekili Yücel Erdener, RTÜK Yöneticisi Cengiz Özdiker, CHP Sivas Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Gülümser Heper, Ulusal Kanal program sunucu Gülgün Feyman, Aydınlık gazetesi yazarı Rafet Ballı, Bağımsız Türkiye Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Burak Güven, Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, Teknoloji ve Uluslararası Gelişim İşbirliği Denetim Kurulu Başkanı Sönmez Kılıçlı, terörle mücadele gazisi Özcan Akyiğit, Şırnak Silopi'den halk önderi Abdülkerim Özdemir de yer aldı.

'VATAN PARTİSİ'NİN ZAMANI GELDİ'

Vatan Partisinini Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, yaptığı konuşmada Vatan Partisi'nin zamanının geldiğini belirterek "Atatürk devrimimizi kesin hedefine ulaştırmaya kararlıyız" dedi.

Perinçek'in konuşmasından satır başladı:

Vatan Partisi'nin zamanı gelmiştir. Vatan Partisi'nin zamanında hepinizi yürekten sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Zor zamandır bu, çetin zamandır. Zor zamanlar, çetin günler aynı zamanda köklü büyük değişikliklerin de zeminidir. Zaman bizim zamanımız. Zemin bizim zeminimiz. Bu zor günlerden milletimize devletimize önderlik ederek Atatürk devrimimizi kesin hedefine ulaştırmaya kararlıyız. Bunu yaparız. Türk milletinin gücü ve insanlığın Türk milletinin arkasındaki değerleri bunu yapacağımızı gösteriyor. Değerli arkadaşlar, bütün dünya şimdi yeni bir dünya kurulduğunu konuşuyor. Çin Halk Cumhuriyeti’ndeydim. Orada dünya partileri toplandı . Türkiye’den de iki parti davet edildi: Vatan Partisi ve iktidarda bulunan AKP. Orada her kürsüye çıkan, dünyanın bütün ülkelerinin devlet yöneticileri, devlet başkanları, hükümet ve meclis başkanları hepsi "yeni bir dünya kuruluyor” diye söze başladı.

"DÜNYA YENİ BİR İNSANLIK ÇAĞINA GİRİYOR"

Atlantik çağı bitti. O ABD’nin dünyanın efendiliğine soyunduğu çağ bitti.

Dünya bir insanlık çağına giriyor. Bu Asya çağı, Avrasya çağı, kadim medeniyetler, Asya’nın büyük medeniyetleri, başı dik yaşama birikimi, bağımsızlık birikimi ve çağımızın Mustafa Kemal Atatürk’ün önderlik ettiği o kurtuluş savaşları birikimi ayağa kalktı ve yeni bir dünyayı kuruyorlar.

Yeni bir dünyanın kuruluşunun ön cephesi Batı Asya. Onu söyledik bütün dünya partilerine.

Türkiye yine bütün insanlık namına geleceği belirleyecek dünyanın büyük bir mücadelenin içinde..

Mehmetçik bugün Afrin’de yarın Membiç’te öbür gün Fırat’ın doğusunda. O yeni dünyanın kuruluşu için yine kanını feda ederek büyük bir mücadele içindedir.

Biz Vatan Partisi'nin karar kurultayı olarak Mehmetçikin bu büyük mücadelesinde onların yürekleriyle yüreklerimiz çarpıyor.

Bu salon Mehmetçikle bütünleşmiş bir salon bu çetin koşullardan büyük çözümle çıkacağız.

100 BİN İMZA KAMPANYASI

100 bin imza kampanyası başladı. Parti üyeleri, Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kurulan masalarda imza atmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

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Doğu Perinçek: Erdoğan, Kemalist devrime teslim oldu
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kurultay Doğu Perinçek Vatan Partisi 2019 seçimleri 2019 seçimi

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
MERAL AKSENER kazanacak secimi hic bosuna ugrasmayin
@marjinalawyer chp liler verir buna
@marjinalawyer hahahaaa haaa ne güldüm yüzde 5 oyla mı
@ton17 Senin erdogan in fetöden sonraki yeni kankasi siz verirsini chp liler kadar tas düssün kafana chp yi agzina alacak dam degilsn cp kendi basina bir güc sizler gibi cikari icin milleti dlandiran br parti degildir
kazanamayacığını bildiği halde neden aday oluyor acaba...
@matcebir2 Oyları bölsün yeter bunun gibi adamlar
SAYIN PERİNÇEK BEY HAYIRLI OLSUN SİZLER BİR SORUM OLACAK CEBİNİZDE BANKANIZDA ŞAHSİ BİRİKİMLERİNİZDE NE KADAR ABD DOLARI BULUNDURUYORSUNUZ
bu da kafayı yemiş, kendine yer edinmek için neler yapıyor, eski çamlar bardak oldu perinçek
NE İÇTİN PERİNÇEK BİZEDE SÖYLE BİZDE İÇELİM
on numara adam , salak salak yorumlar yazmayın ne cahil halkmışız be!
ne olduğu belirsiz bu şahsiyet şimdide başkanlığamı soyunmuş.senden sınıf başkanı bile olmaz.
Rakipmi hahaha bundan olsa olsa hıyar turşusu olur
kandilin cumhurbaşkanı olsun.
Kesin seçilir :)
Artık dağlarda ziyaret ettiğin o öcalan köpeğinide çıkartırsın imralıdan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü yaparsın :D
AKŞENER secimde yüzde 35 oy alir CHP MHP hdp nin bir varligi yok.. cumhurbaşkanlığı seçimde yüzde 60 oy alir AKP biter TÜRK milleti huzur bulur...
ay ne bomba çok korktuk pkk 'le birlikte ol vatan hainliği yap sonra gel aday ol.kaliba amerika isteğiyle ölmüş
Bu amca iyi bir AKP militanıdır.
Bomba adaya bak , bomba bunun biryerinde patlayalı çok oldu :))))
5000 seçim kaybetmiş ermeni perinçek İngiliz uşağı na yolmu vermişler
bombaya bak muhahahahaaa çatapat bile olamaz bomba yaptınız
son gün erdoğan lehine çekilir adaylıktan bomba bey:))
Erdoğanın 2 numaralı destekcisi 60 000 oyu var.
amann ne bomba adaymis
elin gavuru iyinin iyisini seçmek için sandığa gider,biz kötünün iyisini seçmek için...
Değişim farz ama, Princek e de hayata oy vermem.
başkan olursanız ilk icraatınız ne olacak_?koministanı mı kurmak_?
vizzz gelir triiiss giderr
alttan uzat elini:)
akp li değilim fakat perinçek mi hiç güleceğim yoktu şakamı bu
Çıkamaz! Nokta çıkarsa kaybederse başkan olamazsa vekil bile olamaz izleyip görelim
Binde üç oy garantisi var.
Bomba adaya bakın son seçimler de %0,32 oy alan Vatan Partisinin başkanı başkanlığa adaylığını açıklamış. Az gülmedim doğrusu :D
la senle meral e ayakkabılarımı boyatmam başka işiniz mi yok ne müptezeller var ki size oy veriyor
BU ADAM' HER ŞEYE MAYDANOZ OLUYOR
yav hani bu adam Erdoğona çalışıyordu birileri öyle diyordu ya
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