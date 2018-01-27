Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2019'da bir rakip daha! Adaylığını açıkladı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan kurultayda, Genel Sekreter Utku Reyhan açılış konuşmasını yaptı. Vatan Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayının olağanüstü kurultayla seçilmesinin öneminin altını çizen Reyhan "Partimiz tüm sistem partilerinden farklıdır. Biz kapalı kapılar ardında değil, bütün parti örgütünün aşağıdan yukarıya fikirlerini alarak, danışarak ve demokratik bir biçimde oylayarak belirleyeceğiz. Bu Partimizin demokrasi kültürüne bir armağanıdır.” dedi. Parlamentonun dışında kalan partilerin, cumhurbaşkanı adayı gösterebilmesi için yüz bin seçmenin imzasına ihtiyaç olduğunu bir kez daha hatırlatan Reyhan “Bu durum bizim için dezavantaj değil aksine avantajdır. Milyonlarca yurttaşımızla görüşeceğiz, yüz binlerce imza toplayacağız. Diğer partiler yatarken biz halkımızın, işçimizin, çiftçimizin, köylümüzün, ev hanımlarının yanında olacağız" şeklinde konuştu.
Aydınlık'ta yer alan habere göre, Vatan Partisi Cumhurbaşkanı İçin Karar Kurultayı’nın konukları arasında; Aydınlık Gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, Aydınlık gazetesi yazarı ve çevirmen yazar Yavuz Alogan, Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel, Eski Yozgat Senatörü ve Genel Başkan Danışmanı Hukukçu Servet Sora, Ulusal kanal programcısı ve gazeteci Baki Özilhan, 21. İstanbul milletvekili Yücel Erdener, RTÜK Yöneticisi Cengiz Özdiker, CHP Sivas Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Gülümser Heper, Ulusal Kanal program sunucu Gülgün Feyman, Aydınlık gazetesi yazarı Rafet Ballı, Bağımsız Türkiye Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Burak Güven, Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, Teknoloji ve Uluslararası Gelişim İşbirliği Denetim Kurulu Başkanı Sönmez Kılıçlı, terörle mücadele gazisi Özcan Akyiğit, Şırnak Silopi'den halk önderi Abdülkerim Özdemir de yer aldı.
'VATAN PARTİSİ'NİN ZAMANI GELDİ'
Vatan Partisinini Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, yaptığı konuşmada Vatan Partisi'nin zamanının geldiğini belirterek "Atatürk devrimimizi kesin hedefine ulaştırmaya kararlıyız" dedi.
Perinçek'in konuşmasından satır başladı:
Vatan Partisi'nin zamanı gelmiştir. Vatan Partisi'nin zamanında hepinizi yürekten sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Zor zamandır bu, çetin zamandır. Zor zamanlar, çetin günler aynı zamanda köklü büyük değişikliklerin de zeminidir. Zaman bizim zamanımız. Zemin bizim zeminimiz. Bu zor günlerden milletimize devletimize önderlik ederek Atatürk devrimimizi kesin hedefine ulaştırmaya kararlıyız. Bunu yaparız. Türk milletinin gücü ve insanlığın Türk milletinin arkasındaki değerleri bunu yapacağımızı gösteriyor. Değerli arkadaşlar, bütün dünya şimdi yeni bir dünya kurulduğunu konuşuyor. Çin Halk Cumhuriyeti’ndeydim. Orada dünya partileri toplandı . Türkiye’den de iki parti davet edildi: Vatan Partisi ve iktidarda bulunan AKP. Orada her kürsüye çıkan, dünyanın bütün ülkelerinin devlet yöneticileri, devlet başkanları, hükümet ve meclis başkanları hepsi "yeni bir dünya kuruluyor” diye söze başladı.
"DÜNYA YENİ BİR İNSANLIK ÇAĞINA GİRİYOR"
Atlantik çağı bitti. O ABD’nin dünyanın efendiliğine soyunduğu çağ bitti.
Dünya bir insanlık çağına giriyor. Bu Asya çağı, Avrasya çağı, kadim medeniyetler, Asya’nın büyük medeniyetleri, başı dik yaşama birikimi, bağımsızlık birikimi ve çağımızın Mustafa Kemal Atatürk’ün önderlik ettiği o kurtuluş savaşları birikimi ayağa kalktı ve yeni bir dünyayı kuruyorlar.
Yeni bir dünyanın kuruluşunun ön cephesi Batı Asya. Onu söyledik bütün dünya partilerine.
Türkiye yine bütün insanlık namına geleceği belirleyecek dünyanın büyük bir mücadelenin içinde..
Mehmetçik bugün Afrin’de yarın Membiç’te öbür gün Fırat’ın doğusunda. O yeni dünyanın kuruluşu için yine kanını feda ederek büyük bir mücadele içindedir.
Biz Vatan Partisi'nin karar kurultayı olarak Mehmetçikin bu büyük mücadelesinde onların yürekleriyle yüreklerimiz çarpıyor.
Bu salon Mehmetçikle bütünleşmiş bir salon bu çetin koşullardan büyük çözümle çıkacağız.
100 BİN İMZA KAMPANYASI
100 bin imza kampanyası başladı. Parti üyeleri, Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kurulan masalarda imza atmak için uzun kuyruklar oluşturdu.
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