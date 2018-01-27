Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2019'da bir rakip daha! Adaylığını açıkladı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan kurultayda, Genel Sekreter Utku Reyhan açılış konuşmasını yaptı. Vatan Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayının olağanüstü kurultayla seçilmesinin öneminin altını çizen Reyhan "Partimiz tüm sistem partilerinden farklıdır. Biz kapalı kapılar ardında değil, bütün parti örgütünün aşağıdan yukarıya fikirlerini alarak, danışarak ve demokratik bir biçimde oylayarak belirleyeceğiz. Bu Partimizin demokrasi kültürüne bir armağanıdır.” dedi. Parlamentonun dışında kalan partilerin, cumhurbaşkanı adayı gösterebilmesi için yüz bin seçmenin imzasına ihtiyaç olduğunu bir kez daha hatırlatan Reyhan “Bu durum bizim için dezavantaj değil aksine avantajdır. Milyonlarca yurttaşımızla görüşeceğiz, yüz binlerce imza toplayacağız. Diğer partiler yatarken biz halkımızın, işçimizin, çiftçimizin, köylümüzün, ev hanımlarının yanında olacağız" şeklinde konuştu.

Aydınlık'ta yer alan habere göre, Vatan Partisi Cumhurbaşkanı İçin Karar Kurultayı’nın konukları arasında; Aydınlık Gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, Aydınlık gazetesi yazarı ve çevirmen yazar Yavuz Alogan, Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel, Eski Yozgat Senatörü ve Genel Başkan Danışmanı Hukukçu Servet Sora, Ulusal kanal programcısı ve gazeteci Baki Özilhan, 21. İstanbul milletvekili Yücel Erdener, RTÜK Yöneticisi Cengiz Özdiker, CHP Sivas Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Gülümser Heper, Ulusal Kanal program sunucu Gülgün Feyman, Aydınlık gazetesi yazarı Rafet Ballı, Bağımsız Türkiye Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Burak Güven, Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, Teknoloji ve Uluslararası Gelişim İşbirliği Denetim Kurulu Başkanı Sönmez Kılıçlı, terörle mücadele gazisi Özcan Akyiğit, Şırnak Silopi'den halk önderi Abdülkerim Özdemir de yer aldı.