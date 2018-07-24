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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Angola Büyükelçisi Patricio'dan güven mektubu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2018 17:23 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, Angola Büyükelçisi Jose Gonçalves Martins Patricio, güven mektubu takdim etti.

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, Angola Büyükelçisi Jose Gonçalves Martins Patricio, güven mektubu takdim etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a,  Angola Büyükelçisi Patricio'dan güven mektubuCumhurbaşkanı Erdoğan'a,  Angola Büyükelçisi Patricio'dan güven mektubu
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