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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sulukule Sanat Akademisi öğrencilerinden açık hava konseri

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 20:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Fatih 6’ncı Olağan Kongresi öncesinde Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi öğrencilerinin açık hava konserini dinledi.AK Parti Fatih 6’ncı Olağan Kongresi için Fatih Spor Kompleksi’ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi öğrencilerinin açık hava konseriyle karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Fatih 6’ncı Olağan Kongresi öncesinde Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi öğrencilerinin açık hava konserini dinledi.
AK Parti Fatih 6’ncı Olağan Kongresi için Fatih Spor Kompleksi’ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi öğrencilerinin açık hava konseriyle karşılaştı. Akademide eğitim gören sanatçıların performansını dinlemek için aracından inen Cumhurbaşkanı Erdoğan spor salonuna kadar yürüyerek gitti. Sanat akademisi öğrencilerinin çaldığı eserlerin sözlerini söyleyerek öğrencilere eşlik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçıları Külliye’ye davet ederek, başarı diledi.

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