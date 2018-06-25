Cumhurbaşkanı Erdoğan'a,  Yunanistan Başbakanı Çipras'tan tebrik 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Yunanistan Başbakanı Çipras, 24 Haziran'daki seçim sonuçlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. İki lider, görüşme vesilesiyle, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini önümüzdeki süreçte de güçlendirme kararlılıklarını teyit ettiler.

