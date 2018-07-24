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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Zambiya Büyükelçisi Chilengi'den güven mektubu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2018 16:26 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, Zambiya Büyükelçisi Joseph Chilengi güven mektubu takdim etti.  (FOTOĞRAF)   

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Zambiya Büyükelçisi Chilengi'den güven mektubu

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, Zambiya Büyükelçisi Joseph Chilengi güven mektubu takdim etti.

(FOTOĞRAF)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Zambiya Büyükelçisi Chilengi'den güven mektubu

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