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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2018 12:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Değerlerimiz, medeniyet birikimimiz, inancımız, milletimizin tarihteki yürüyüşü İstiklal Marşımızın mısralarında vücut bulmuştur” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Değerlerimiz, medeniyet birikimimiz, inancımız, milletimizin tarihteki yürüyüşü İstiklal Marşımızın mısralarında vücut bulmuştur” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Cephede kahraman ordumuzun azmi ve inancı, Anadolu topraklarında aziz milletimizin kararlılığı ve vatan aşkıyla kaleme alınan İstiklal Marşımız, kurucu bir metindir. İstiklal Marşımız, İstiklal Harbi tamamlanmadan, savaş sürerken yazılmış adeta harbe yön vermiş, Türkiye’nin istikametini belirlemiştir. İstiklal Marşı ülkemizin kuruluşu esnasında tam manasıyla ‘yol haritası’ işlevi görmüştür. İstiklal Harbi’ni yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesi, kararlılığı; askerimizin cephedeki fedakarlığı, azmi, vatan aşkı İstiklal Marşı’na çok net yansımıştır. Değerlerimiz, medeniyet birikimimiz, inancımız, milletimizin tarihteki yürüyüşü İstiklal Marşımızın mısralarında vücut bulmuştur. İstiklal Marşı 97 yıl önce yazılsa da idealleri, hedefleri bakımından aslında milletimizin tarihi kadar köklü; ufku, kapsayıcılığı, kurucu metin vasfıyla geleceğimizi şekillendirecek kadar yenidir. Tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan aziz milletimiz, inanıyorum ki Akif’in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu değerlerimize her zaman sahip çıkacak; ortak sesimiz, ortak vicdanımız olan İstiklal Marşımızı ilelebet muhafaza edecektir. İstiklal Marşımızın kabulünün 97. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

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