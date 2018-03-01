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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "28 Şubat" mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2018 00:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “28 Şubat müdahalesinden 21 yıl sonra güçlü demokrasisi, kalkınan ekonomisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “28 Şubat müdahalesinden 21 yıl sonra güçlü demokrasisi, kalkınan ekonomisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var. Bir daha böyle meş’um günlerin yaşanmaması için 81 milyon hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat askeri müdahalesinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Erdoğan mesajında, “Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat, Allah’ın yardımı, milletimizin basireti sayesinde kısa sürede tarihin derinliklerinde kaybolup gitti. Türkiye, önceki anti-demokratik müdahalelerde olduğu gibi 28 Şubat’ın da üstesinden gelmeyi başardı. 28 Şubat müdahalesinden 21 yıl sonra güçlü demokrasisi, kalkınan ekonomisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var. Bir daha böyle meş’um günlerin yaşanmaması için 81 milyon hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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