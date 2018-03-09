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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 7099 sayılı kanunu onayladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2018 22:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu onayladı.Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, 7099 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasanın 89’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu onayladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, 7099 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasanın 89’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirildi.

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