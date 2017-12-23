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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çağrısı: Hatanızdan dönün

POLİTİKA HABERLERİ | 23.12.2017 18:13 | Son Güncelleme 7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta AK Parti ile kongresinde konuşuyor. ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerikan yönetimini bir an önce Genel Kurul'da oluşan dayanışma tablosunu doğru okuyarak hatasından dönmeye çağırıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çağrısı: Hatanızdan dönün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’nun Kudüs kararıyla ilgili, “İsrail ve Amerika yönetiminin oylama öncesi tehditleri bir işe yaramadı. BM ülkeleri takdire şayan bir tavır sergiledi. Dünyada paranın satın alamayacağı değerlerin de bulunduğu son oylamayla görüldü” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şırnak İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi’ne katıldı. Kongrede konuşan Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde salaların okunmasıyla birlikte sokaklara çıkan, köprüleri kesen ve darbecilerin heveslerini kursaklarında bırakan tüm Şırnaklılara teşekkür ettiğini belirtti. Polisle omuz omuza darbecilere meydanı dar eden Şırnak’ın, 15 Temmuz gecesi bir kez daha şanına yakışanı yaptığını ifade eden Erdoğan, o gece Şırnak’ın ülkesine, demokrasisine ve devletine sahip çıktığını vurguladı. Kendilerinin de tüm Türkiye’den ve Şırnak’tan aldıkları güçle o gecenin hesabını mahkemelerde sorduklarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “O döktükleri kanların hesabını yargı önünde veriyorlar. Adaletten sapmadan, suçluyu mazlumdan ayırmak için kılı kırk yararak, adli süreci işletiyoruz. Son FETÖ’cü hain de yargı önüne çıkana kadar mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Yurtiçinde ve dışında adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar kovalayacağız. İnlere girseler, inlerine gireceğiz. Girmedik mi, girdik. O inlerden çıkardık mı, çıkardık. Çukurlar kazdılar mı, kazdılar, binaları tünellerle birbirine bağladılar mı bağladılar. Bunları da çıkardık. Buralardan kim kaçtıysa bulundu, meydana çıktı” dedi.

'KUDÜS'Ü TERK ETMEYECEĞİZ'

Ayrıca, Kudüs’ü masum ve boynu bükük bırakmayan tüm Şırnaklılara teşekkürü borç bildiğini anlatan Erdoğan, “Siz, ‘Kudüs’e özgürlük, insanlığa barış’ diyerek, Kudüs’ün yalnız olmadığını tüm dünyaya haykırdınız. Ümmetin kalbi Kudüs’e nasıl sahip çıkılacağını herkese gösterdiniz. Siz tekerlekli sandalyesinde kurşunların hedefi olan Filistinli gazilerin, İsrail askerlerine korkusuzca meydan okuyan Filistinli gençlerin yanında oldunuz. Rabbim Kudüs davası için, Filistin’in özgürlüğü, masumların kurtuluşu için mücadele eden kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Kudüs’ü işgalcilerin insafına asla terk etmeyeceğiz” diye konuştu.

'TEHDİTLERİ İŞE YARAMADI'

6 Aralık’tan itibaren diplomatik alanda yürüttükleri çalışmalarla bu konuda ne kadar kararlı olduklarına gösterdiklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
“Dönem başkanı olduğumuz İslam İşbirliği Teşkilatı’nı (İİT) İstanbul’da topladık. ABD’nin hukuksuz kararını tanımadığımızı, Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak gördüğümüzü tüm dünyaya ilan ettik. BM’de gerekli süreci başlattık. Karar tasarısı 14 ülkenin evet oyuna rağmen sadece Amerika yönetimi tarafından veto edildi. Veto yetkisine sahip 5 ülkeden biridir. Bizim her fırsatta dile getirdiğimiz dünya 5’ten büyüktür tespitinin ne kadar doğru olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bunun akabinde Yemen’in de desteğiyle Türkiye olarak konuyu BM Genel Kuruluna taşıdık. Önceki gün yapılan oylamada genel kurula sunduğumuz karar tasarısı 128 ülkenin oyuyla kabul edildi. İsrail ve Amerika yönetiminin oylama öncesi tehditleri bir işe yaramadı. Ekonomik, askeri ve medya gücü ile korku imparatorluğu kuracağını düşünenler, tarihlerinin en büyük diplomatik hezimetlerinden birini yaşadı. BM ülkeleri takdire şayan bir tavır sergiledi. Dünyada paranın satın alamayacağı değerlerin de bulunduğu son oylamayla görüldü. Bu 128 ülkenin tamamına şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.”

AMERİKAN YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Amerikan yönetimini bir an önce BM Genel Kurulu’nda oluşan dayanışma tablosunu doğru okuyarak, hatasından dönmeye çağırdığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

“Yanlışta ısrar ederek, gerilimi tırmandırmanın kimseye faydası olmadığı ortaya çıktı. Bunlar sadece terör örgütlerini mutlu ediyor. Bu tür şımarık tavırlardan kan, gözyaşı ve çatışmalardan beslenen kesimler memnuniyet duyuyor. İsrail Down sendromlu çocuklara, kadınlara, 15 yaşındaki Cüneydi’ye, tekerlekli sandalyedekilere saldırmaya ve suç çetelesini zenginleştirmeye başladı. Filistinli kardeşlerimizin kanını dökmek için fırsat kollayanlar şahsım ve ülkemizle ilgili beyanlarda bulunuyorlar. Bizi susturabileceklerini sanıyorlar. Herhalde birileri gibi tehditler ve iftiralar karşısında geri adım atacağımızı teslimiyet göstereceğimizi düşünüyorlar. Bunlar bizi hiç tanımıyorlar. Tarihi zaferle dolu bu milleti hiç tanımıyorlar. Biz her zaman ne diyoruz, ‘Mert direnir namert kaçar.’ Korkaklar zafer anıtı dikemez. Bugüne kadar biz halkın ve hakkın iradesi dışında hiçbir irade tanımadık. Terör örgütlerinden yüzlerce tehdidine rağmen hakkı göstermekten, halkımızın gösterdiği istikametten yürümekten asla çekinmedik. Ne bölücü terör örgütlerine ne de bunların yularını elinde tutanlara boyun eğmedik. Biz bu yola kefenimizle çıktık. Bayrağımız ve vatanımız için, tüm masum ve mağdurların hakkı için mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Toprakları elinden alınan milyonlarca Filistinlinin hakkını elbette uluslararası platformlara taşıyacağız. Kudüs’ün işgalcilere peşkeş çekilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Tarih bilmez, edep bilmez, diplomasi bilmez densizlere aldırmadan hakkımızı arayacağız. Tarih boyunca olduğu gibi Ortodoksların da, Katoliklerin de Kudüs üzerindeki hak ve hukukunu gerekirse biz savunacağız. Barış ve peygamberler şehri Kudüs’ü kan gölüne çevirmek isteyenlere kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Bu mücadeleyi zafere taşıyacağız.”

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Anahtar Kelimeler:
ABD şırnak Kudüs Cumhurbaşkanı Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Çok net konuşmuş.Mesela Amerika azıcık yeşil ışık yaksa koşa koşa amerikaya gitmezse namerdim.Hemde 40 uçak bağlantısı daha yaparak geri döner.
BİZDE ŞUU DEVAMLI AŞIRI SOL GURUPLARIN ELEBAŞLIĞINI YAPARAK HEP TEPELERDE TUTULAN NEMALANAN KOLTUK KAPAN SOL PANKARTLARLA PKKNIN ŞEHİRDEKİ OYUNCUSU OLANBU GÜNE DEK HAK ÖZGÜRLÜK YÜRÜYÜŞ NARALARI İLE ÜLKEDE KAUS SEBEBİ OLMUŞ BEDELLERE ACILARA SEBEP DERNEK BİRLİK SENDİKALAR SES KESK DİSK YÖNETİCİLERİ BUYOLDAN SİYASETE ATLAYANLAR VEKİL OLAN SUÇLARI KAYITLI DELİLLİ ŞAHISLAR VAR ARŞİVLERDE.HER DAİM ASKER VE POLİSLE ÇATIŞMAYI KÖRÜKLEYEN ÖZGÜRLÜK NARALARI ATARAK ANKARANIN GÖBEĞİNDE KAUS ÇIKARAN KAUS TERÖR VE KARGAŞANIN ÖNCÜLERİ ŞU KESK DİSK YÖNETİCİLERİ ARŞİVLER DELİLDİR.YARGILANMALI HESAP SORULMALI.
% 11.1 büyüme oldu iyi şu asgari ücretede bir el atılsa şimdi işverenlerin bazısı yanaşmıyor niye çok kazanan için maliyet önemli değil sorun kobiler (küçük ve orta ölçekli) sıkıntıya gireceğini söylüyor çözümü söylüyorum bütün işverenler mali tablolarını bildirimde bulunsun ödemeyecek güçte olanlara devlet desteği sağlansın millet ev geçindiriyor reis bakıyorsun işçi işverenden zam istiyor adam yanaşmıyor bari devlet müdahil olsun çok kazanan adamlar var avrupadan çıkmıyorlar maşallah bir sorun daha var iş tehlike derecesine göre asgari ücret aynı mı olur siz çözersiniz diye düşünüyorum.
Herşeye ve heryere el attınız en önemli meselemiz kudüs oldu sayenizde.ama ülkemizdeki problemleri görmezden geliyorsunuz.enflasyon,ekonomi,yüksek döviz,suriyeliler,eğitim...vb sorunlarımız halen çözüm bekliyor.doları düşürtmüyorsunuz.ötv+kdv,vergiler derken halk hep mutsuz.alım gücü sıfır.mesela avrupalının,amerikalının 10.000 $ a(40.000 TL.) bindiği arabaya ben neden 200.000 TL.ödemek zorundayım?avrupalının 5 euroya(25 TL.)ye aldığı ete ben ülkemde neden 60 TL.vermek zorundayım?hayat neden hep biz Türklere zor ve pahalı?ülke meselelerini çözseniz önce doları düşürseniz,benzin,mazot düşse..
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