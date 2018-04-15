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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ağrı’ya kurtuluş mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 13:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı’nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Süleyman Elban’a tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı’nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Süleyman Elban’a tebrik telgrafı gönderdi.

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