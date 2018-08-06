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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akhisarspor'a kutlama

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.08.2018 00:14 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor'u kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akhisarspor'un Galatasaray'ı penaltılara giden karşılaşmada 5-4 yenerek Süper Kupa'yı kazanması üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Yeni sezona kupayla başlayan Akhisarspor'u kutlayan Erdoğan, "2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun futbol camiamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yeni sezonda tüm kulüplerimize başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, paylaşımında Akhisarspor'u da etiketledi.

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akhisarspor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan süper kupa

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