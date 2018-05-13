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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü'ne özel video

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2018 12:46 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından 'Anneler Günü'ne özel video paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü'ne özel video

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından 'Anneler Günü'ne özel video paylaşıldı.
Video, "İlk duacımız, ilk hâmimiz, merhameti ve şefkati en çok kendilerinden gördüğümüz, sığınağımız, korunağımız olan annelerimizin, Anneler Günü’nü kutluyorum. Vakit minnet vakti, #VakitAnnelerinvAKti" mesajı ile paylaşıldı.

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