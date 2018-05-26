Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya miting tepkisi

Turgay İPEK-Hümeyra PARDELİ-Murat AYDIN/ERZURUM, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri için ilk mitingini Erzurum'da yaptı. Almanya'nın HDP'ye miting izni vermesini eleştiren Erdoğan, "Avrupa'da PKK terör örgütünün, PYD'nin, YPG'nin ön kuvveti durumunda olan HDP'ye meydanlar miting yapma müsadesi veren yönetimler, AK Parti'ye müsaade etmiyorlar. Neden? Ne kadar engellersek, o kadar iyi diyorlar. İsteseniz de, istemeseniz de, Bosna Hersek size yetti. Dadaşlar size yeter" dedi.

AK Parti İl Teşkilatı'nın organize ettiği mitinge katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 13.50'de Erzurum'a geldi. Bir süre havalimanında bekleyen Erdoğan'ın konvoyu daha sonra miting alanına hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Erzurum Teknik Üniversitesi Kavşağı'nda Çayırtepe Atlı Spor Kulubü ciritçileri ile Spor Lisesi Okçuluk Takımı karşıladı. Ciritçileri ve okçuluk takımını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra mitingin yapılacağı İstasyon Meydanı'na geçti.

'NE KADAR ENGELLERSEK O KADAR KÂR, DİYORLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri için yaptığı ilk mitingde Erzurum İstasyon Meydanı'nda partililere seslendi. Adayları tanıtarak konuşmasına başlayan Erdoğan, "24 Haziran seçimlerin vesilesiyle bir kez daha huzurlarınızda bulunuyorum. Dedik ki kampanyaya nerden başlayalım dedik, bundan önce olduğu gibi kongremizi tarihte nasıl Erzurum kongresiyle taçlandırdıysak, 24 Haziran'ı da Erzurum'la taçlandıralım. 24 Haziran'a hazır mıyız? Erzurum buradan öyle bir ses verin ki; Anadolu'nun dört bir yanından duyulsun. Öyle bir ses verin ki dünyanın dört bir yanında bize dost olan kalpleri ferahlatsın. Husumet besleyen yürekleri de titretsin" dedi.

Almanya'nın HDP'ye miting izni vermesini eleştiren Erdoğan, "Avrupa'da PKK terör örgütünün, PYD'nin, YPG'nin ön kuvveti durumunda olan HDP'ye, meydanlarda miting yapma müsaadesi veren yönetimler AK Parti'ye oralarda müsaade etmiyorlar. Salonlarında yer vermiyorlar. Niye? 'Ne kadar engellersek o kadar kâr' diyorlar. İstesiniz de istemesiniz de Bosna Hersek size yetti. İşte şimdi de Erzurum'dayız, Dadaş'lar size yeter. Vakit birlik vakti, vakit Türkiye vakti. Erzurum bizim Anadolu'daki güzel başlangıçlarımızın adeta amentüsüdür. Anahtarı, giriş kapısıdır" diye konuştu.

AFRİN'DE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 4 BİN 475

Erzurum'un tarih boyunca savaşlarda mücadele ettiğini anlatan Erdoğan, terörle mücadeleye de dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Dadaş'ın olduğu yerde hiç terörist olabilir mi? Barınabilir mi? Hele 24 Haziran öncesi sakın ha buna çok dikkat edelim. Burada dört dörtlük gayretle, askerimizle, jandarmamız, polisimiz güvenlik korucumuzla, teröristlere dağları, ovaları dar ediyoruz. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde biz varız. İnlerine girdik inlerine. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Çünkü bu milletin huzurunu kaçırdılar, bu milleti üzdüler. Sadece Afrin'de şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 475. Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 414. Yurt içinde etkisiz hale getirilenlerin sayısı 398. Dedim ya onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Siz bizden bunu istiyorsunuz. Diyorsunuz ki; artık şehidimizin kanı yerde kalmasın, gazimizin kanı yerde kalmasın. Sonuna kadar kovalayacağız, asla şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız. Ülkemizin ve milletimizin esenliği, güvenliği, huzuru geleceği için gece- gündüz çalışan, canları pahasına bir mücadele ortaya koyan güvenlik güçlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır."